美 공화, 트럼프 후보 지명…미 대선 대진표 확정 뉴스7(청주) 입력 2020.08.25 (20:09)

[앵커]



美 공화, 트럼프 후보 지명…미 대선 대진표 확정

[앵커]



