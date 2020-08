브라질서도 재감염 의심 사례…“면역 생겨도 수시 재발” 뉴스7(청주) 입력 2020.08.27 (19:59) 수정 2020.08.27 (19:59)

[앵커]



최근 홍콩과 인도, 유럽 등지에서 코로나19에 걸렸다 회복한 사람이 다시 감염된 사례가 나오고 있는데요.



이번엔 브라질에서도 다수의 재감염 의심 사례가 보고됐습니다.



보도에 하송연 기자입니다.



[리포트]



브라질 상파울루 시내 한 병원에서 현지 시간 25일 코로나19 재감염이 의심되는 환자가 7명 나온 것으로 보고됐습니다.



하루 뒤 리우데자네이루에서도 지난 5월 코로나19에 걸렸다 회복한 30대 후반의 여성이 다시 의심 증세를 보였습니다.



감염 재확산이 진행되고 있는 가운데 재감염 환자까지 증가하는 겁니다.



브라질에서 만 명대까지 줄어든 신규 확진자는 25일 이후 이틀 연속 4만 7천여 명을 기록했습니다.



[브루나 핀 헤이로/간호사 : "we see a greater number of hospitalizations happening weekly, last week, this week,it seems that we are back to working as we did at the beginning."]



홍콩에서도 재감염 사례가 보고됐습니다.



30대 남성이 4개월 반 만에 재감염 판정을 받았는데, 이달 스페인과 영국을 방문했습니다.



홍콩대 연구진은 코로나19 바이러스가 변이를 일으킨 것에 주목하며, 완치자에게 항체가 형성되지만 일정 기간 지나면 사라져 재감염을 막을 수 없다고 설명했습니다.



[켈빈 카이 왕/홍콩대 교수 : "After your first infection, there's always a second chance for you to get infected."]



인도와 이탈리아 등에서도 재감염 사례가 잇따르고 있는데 세계보건기구는 재감염이 드물긴 하지만 가능하다고 밝혔습니다.



[마거릿 해리스/WHO 대변인 : "it’s very important to understand what this means in terms of immunity, and this is why we have got a lot of research groups."]



세계보건기구는 그러면서 재감염 발생이 백신이 효과가 없다는 것을 의미하진 않는다며, 백신 개발의 중요성을 강조했습니다.



KBS 뉴스 하송연입니다.



영상편집:김형균

