아스트로 첫 유닛 문빈&산하, 미니 1집 ‘인아웃’ 내달 발매 입력 2020.08.28 (09:32) 연합뉴스

보이그룹 아스트로의 문빈과 윤산하가 팀 첫 유닛(소그룹)을 결성해 미니앨범을 발표한다.



소속사 판타지오뮤직은 이들이 문빈&산하라는 이름으로 다음 달 14일 미니 1집 '인아웃'(IN-OUT)을 발매한다고 28일 밝혔다.



소속사는 "'나쁜 생각은 사라지고(FADE OUT), 좋은 기억은 선명해진다(FADE IN)'라는 메시지가 담긴 앨범"이라면서 "지금까지 보지 못했던 문빈과 윤산하의 색다른 모습을 볼 수 있을 것"이라고 소개했다.



신보에는 타이틀곡 '배드 아이디어'(Bad Idea)를 비롯해 '아이즈 온 유'(Eyez On U), '섬'(Alone), '올 아이 워너 두'(All I Wanna Do), '드림캐처' 등 다섯곡이 담겼다.



2016년 데뷔한 문빈과 윤산하는 팀에서 각각 메인댄서와 리드보컬을 맡고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]