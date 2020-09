블랙핑크, 10억뷰 MV 두 편…‘킬 디스 러브’도 돌파 입력 2020.09.02 (16:14) 연합뉴스

걸그룹 블랙핑크가 10억뷰 뮤직비디오를 두 편으로 늘렸다.



2일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 지난해 4월 공개된 블랙핑크의 '킬 디스 러브'(Kill This Love) 뮤직비디오가 이날 오후 3시께 유튜브에서 조회수 10억건을 돌파했다.



'뚜두뚜두' 뮤직비디오를 이은 것으로, K팝 그룹 중 10억뷰 뮤직비디오를 두 편 보유한 것은 블랙핑크가 유일하다.



소속사는 "뮤직비디오를 공개한 지 1년이 훌쩍 넘었지만 조회수 증가 속도가 점점 빨라지고 있다"면서 "신곡 발표가 이어지면서 기존 히트곡에 대한 관심이 함께 치솟았기 때문"이라고 설명했다.



블랙핑크는 지난 6월 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)을, 지난달에는 팝스타 셀레나 고메즈와 함께 부른 '아이스크림'을 잇달아 발표했다.



'하우 유 라이크 댓' 발매 당시 블랙핑크 유튜브 채널 구독자 수는 3천740만 명이었으나 이날 기준으로는 약 4천650만 명을 보유했다.



이들은 최근 팝스타 아리아나 그란데, 에미넘, 에드 시런을 차례로 제치고 유튜브에서 세 번째로 많은 구독자를 보유한 아티스트로 올라서기도 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

