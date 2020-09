블랙핑크 ‘하우 유 라이크 댓’, K팝 최단 시간 5억뷰 돌파 입력 2020.09.08 (09:27) 연합뉴스

댓글 0

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

걸그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 K팝 사상 최단 시간으로 5억뷰를 돌파했다.



8일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 이 뮤직비디오는 이날 오전 3시 50분께 유튜브에서 조회수 5억건을 넘겼다.



지난 6월 26일 공개된 후 약 73일 만에 세운 기록으로, 종전 K팝 최단 시간 뮤직비디오인 블랙핑크 전작 '킬 디스 러브'(111일)보다도 약 40일 빠른 속도다.



블랙핑크가 지난달 발표한 신곡 '아이스크림' 뮤직비디오도 이날 오전 2시께 2억뷰를 넘어서며 '쌍끌이 흥행' 중이다.



공개 10일 13시간 만으로, 일주일 만에 2억뷰를 달성했던 '하우 유 라이크 댓' 다음으로 빠르게 조회수 2억건을 달성했다.



두 곡은 오는 10월 2일 발매되는 블랙핑크 정규 1집 '디 앨범'(THE ALBUM) 선공개곡이다.



이 앨범은 발매를 한 달가량 앞두고 전 세계에서 선주문량만 약 80만장을 기록해, 국내 걸그룹 최다 앨범 판매량을 세울지도 주목된다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

블랙핑크 ‘하우 유 라이크 댓’, K팝 최단 시간 5억뷰 돌파

입력 2020.09.08 (09:27) 연합뉴스

걸그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 K팝 사상 최단 시간으로 5억뷰를 돌파했다.



8일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 이 뮤직비디오는 이날 오전 3시 50분께 유튜브에서 조회수 5억건을 넘겼다.



지난 6월 26일 공개된 후 약 73일 만에 세운 기록으로, 종전 K팝 최단 시간 뮤직비디오인 블랙핑크 전작 '킬 디스 러브'(111일)보다도 약 40일 빠른 속도다.



블랙핑크가 지난달 발표한 신곡 '아이스크림' 뮤직비디오도 이날 오전 2시께 2억뷰를 넘어서며 '쌍끌이 흥행' 중이다.



공개 10일 13시간 만으로, 일주일 만에 2억뷰를 달성했던 '하우 유 라이크 댓' 다음으로 빠르게 조회수 2억건을 달성했다.



두 곡은 오는 10월 2일 발매되는 블랙핑크 정규 1집 '디 앨범'(THE ALBUM) 선공개곡이다.



이 앨범은 발매를 한 달가량 앞두고 전 세계에서 선주문량만 약 80만장을 기록해, 국내 걸그룹 최다 앨범 판매량을 세울지도 주목된다.



[사진 출처 : 연합뉴스]