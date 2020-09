블루-나플라, 협업곡 ‘내 탓’ 10일 발매 입력 2020.09.08 (11:53) 연합뉴스

'다운타운 베이비'로 음원 차트에서 역주행하며 화제가 된 힙합 가수 블루가 나플라와 손잡고 새 싱글을 내놓는다.



소속사 메킷레인레코즈는 이들이 오는 10일 신곡 '내 탓'을 발매한다고 8일 밝혔다.



소속사는 전날 공식 소셜미디어에 학교를 배경으로 한 뮤직비디오 예고 사진을 공개했다.



블루는 2년여 전 노래인 '다운타운 베이비'를 MBC TV '놀면 뭐하니?'에 출연한 이효리가 부른 뒤 음원 차트 1위까지 오르며 최근 재조명받았다. 이후 싱글 '헤이 고 스마일'(Hey, Go smile)을 내놨다.



같은 소속사 동료인 나플라는 엠넷 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니777' 우승자 출신으로, 본인 앨범을 비롯해 여러 아티스트 노래에서 피처링에 참여했다. 최근에는 래퍼 제시의 '풋 잇 온 야'(Put it on ya)를 피처링했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

