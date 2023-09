세계기상기구 “기후변화 막을 트랙을 벗어났다…금세기에 지구 2.8도 상승” 경고

2023 기후과학 합동보고서, WMO 2023 기후과학 합동보고서, WMO

17개의 지속가능발전목표, UN 17개의 지속가능발전목표, UN

지속가능발전목표(SDGs:Sustainable Development Goals)란 지속가능한 발전을 달성하기 위해 채택한 인류 공동의 목표입니다.

'단 한 사람도 소외되지 않는 것(Leave no one behind)'입니다.

SDGs는 인류가 나아가야 할 방향성을 17개 목표와 169개 세부 목표로 제시하고 있습니다.

사이클론 프레디, NASA 사이클론 프레디, NASA

리비아 대홍수, BBC 리비아 대홍수, BBC

지난 8년이 역대 가장 더웠던 해로 분석됐다. WMO 지난 8년이 역대 가장 더웠던 해로 분석됐다. WMO

보고서는 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC), 유엔기후변화협약(UNFCCC), 세계기후연구프로그램(WCRP), Met Office(영국 기상청) 등의 기후 현황 연구 결과를 담고 있습니다.

이에 따르면 2015년부터 2022년까지의 지난 8년이 역대 가장 더웠던 해로 분석됐습니다.

앞으로 5년 중에서 역사상 가장 더운 해가 나타날 가능성은 98%로 예측됐고, 게다가 '최소 1년 이상' 이라는 수식어까지 따라붙었습니다.

화석연료 배출량. 가운데(0)을 기준으로 왼쪽은 감소를, 오른쪽은 증가를 나타낸다. WMO 화석연료 배출량. 가운데(0)을 기준으로 왼쪽은 감소를, 오른쪽은 증가를 나타낸다. WMO

화석연료로부터 배출되는 전 세계 이산화탄소 배출량은 2021년 대비 2022년 전 세계적으로 1% 증가했고, 지난해에 이어 올해 상반기까지 전 세계 평균 이산화탄소 농도는 지속적으로 상승했습니다. 또, 2023년 1월부터 6월까지의 화석연료로 인한 전 세계 이산화탄소 배출량은 지난해 같은 기간보다 0.3% 높았을 것으로 추정됐습니다. 탄소 배출량을 줄이기 위한 노력들에도 불구하고 오히려 배출은 더 늘어나고 있는 겁니다.





현재와 같은 기후변화 완화 정책이 이어진다면 이번 세기 동안 지구 온도는 산업화 이전에 비해 2.8℃ 상승할 것으로 분석됐습니다. 이미 IPCC 보고서는 2030년대 초에 파리협정에서 언급된 최후의 방어선인 1.5℃에 도달할 것으로 전망한 바 있습니다. 보고서는 즉각적이고(immediate), 전례없는(unprecedented) 온실가스 배출 감축이 필요하다고 말하고 있습니다.

보고서는 지구 시스템에 대한 인류의 이해를 높이기 위해 기상, 기후, 수문 관측 및 데이터의 격차를 해소하고, 체계적인 관측에 투자해야 한다고 우리에게 조언하고 있습니다.

과학의 발전에 따라 위성, 슈퍼컴퓨터 등의 장비는 혁신을 거듭했고 관측 데이터는 증가했

앞으로 5년 안에 역사상 가장 더운 한 해가 있을 가능성이 98%에 이르고 인류의 온실가스 배출 수준이 지금 이대로라면 이번 세기 안에 지구 온도를 산업화 이전 보다 2.8도나 상승시킬 것이라는 경고가 나왔습니다.인류가 지구온난화에 대비해야할 위기 상황임에도 화석연료 사용으로 인한 이산화탄소 배출량은 지난해 같은 기간보다 0.3% 높을 것으로 추정됐습니다.세계기상기구(WMO)가 오늘(14일) 기후변화에 관한 정부간 협의체와 세계보건기구 등18개 기구와 함께 발표한 '2023 기후과학 합동 보고서' 내용입니다.보고서는 현재 각국이 취하고 있는 완화정책으로는 금세기 동안 지구 온도를 산업화 이전 대비 2.8도 상승시킬 것으로 예상된다면서 즉각적이고 전례없는 온실가스 배출 감축이 필요하다고 제시했습니다.기후과학 합동 보고서는 기후변화와 기상이변이 유엔 지속가능한발전목표에 어떤 영향을 미치는지 평가한 보고서로 매년 발표됩니다. 보고서는 2019년부터 매년 9월 발간되고 있는데, 올해는 다음 주에 열리는 유엔 지속가능발전목표 정상회의와 기후목표 정상회의(Climate Ambition Summit)를 앞두고 발간됐습니다.유엔 지속가능발전목표는 인류가 2030년까지 이루기로 약속한 공통의 목표로 빈곤 종식 등 17개로 이뤄졌습니다.빈곤과 기아 종식, 환경 보호, 지속가능한 에너지, 기후 행동 등의 내용을 담고 있는데요. SDGs의 슬로건은2015년 제 70차 UN총회에서 지속가능발전을 위한 17개 목표가 192개 회원국의 만장일치로 채택되었고, 2030년까지 달성하기로 결의한 바 있습니다.UNDP(유엔개발계획), UNEP(유엔환경계획), 세계은행 등의 국제기구 뿐 아니라 전 세계의 국가, 기업들도 SDGs 달성을 위해 각자의 과제를 설정하고 그에 따라 움직이고 있습니다.우리나라도 국가 지속가능발전목표인 K-SDGs를 수립해 지속가능발전 기본계획을 설정하고 관련법을 제정하는 등 SDGs의 개별 목표를 이행하고 있습니다.올해는 2015년으로부터 8년이 되는 해로, 2030년까지는 7년을 남겨두고 있습니다. 목표를 채택하고 달성하기로 한 시간의 절반이 막 지난 시점에서, 보고서는고 분석했습니다.보고서는 기후변화와 기상 이변이 SDGs에 미치는 영향을 조사했습니다. 그 결과(The impacts of extreme weather and climate change)가(undermining progress towards achieving all of the SDGs)하고 있다고 밝혔습니다.특히 극단적인 기상 현상의 영향은 '기후 약자'를 향하고 있다고 분석합니다. 1970년부터 2021년까지 전 세계적으로 발생한 11,778건의 기상 및 기후 재난으로 인해 2백만 명 이상의 사망자와 4조 3천억 달러의 경제적 손실이 발생했습니다. 이 사망자의 90% 이상, 경제적 손실의 60% 이상은 개발도상국에서 발생했습니다. 극단적인 기상 현상이 삶과 생계를 파괴할 뿐 아니라 빈곤과 불평등으로 이어지는 악순환을 발생시키고, 궁극적으로 SDGs의 달성을 저해한다고 밝히고 있습니다.올해, 지구는 새로운 역사를 쓰고 있습니다.지난 3월 남아프리카를 강타해 많은 인명피해와 이재민을 발생시킨 사이클론 '프레디(Freddy)'는 역사상 가장 오래 지속된 열대 저기압으로 기록됐고, 7월 중국 베이징에서는 태풍 '독수리'의 영향으로 기록적인 폭우가 쏟아져 140년 관측 역사상 가장 많은 강수량을 기록했습니다.올해 7월은 역사상 가장 더운 달로 기록됐고, 8월에는 역사상 가장 높은 해수면 온도가 기록됐습니다. 지중해와 미국 연안에서는 심각한 고수온 현상이 나타났습니다. 얼마 전, 지중해에서는 저기압이 사이클론 '다니엘'로 발달해 리비아의 댐이 무너지며 2만 명에 달하는 인명 피해가 발생했습니다.올해 4월과 5월 캐나다 전역에서 동시다발적으로 발생한 산불은 현재까지도 진행되고 있습니다. 캐나다 현지 언론은 역사상 가장 심각한 산불이라고 표현했습니다. 보고서는 기후변화가 산불이 발생할 가능성을 두 배 이상 높였다고 분석합니다. 산불은 막대한 양의 탄소를 다시 공기 중으로 내보내 기후 변화에 다시 악영향을 미칠 수 있습니다.연구자들은 SDGs를 목표대로 달성할 수 있는 열쇠를 '기후 과학'으로 보고 있습니다.지만 전 세계적으로 보면, 아직도 지표 기반의 관측 데이터는 그 격차가 심한 상황입니다. 특히 개발도상국 등의 저소득 국가의 관측 데이터가 충분하지 않은 것이 해당 국가의 지식 격차와 비효율적인 정책 결정을 일으킨다고 분석했습니다.