[단독] “엄마 가방 담보로” …불법 OTT에 10대 ‘도박 중독’

[앵커]



문제는 이런 불법 OTT와 연계된 도박 사이트에 10대 청소년이 쉽게 노출되고 있단 겁니다.



콘텐츠를 공짜로 보려고 접속했다가 온라인 도박에 중독돼 사채까지 손 댄 경우까지 있습니다.



단독 보도 이어서 김화영 기자입니다.



[리포트]



온라인 도박에 중독돼 상담 진료 중인 10대 고등학생들.



시작은 공짜 영화를 보려고 접속한 불법 OTT 사이트였습니다.



[A 군/도박 중독 경험 고등학생/음성변조 : "무료로 보려고 하다가 밑에 창이랑 위에 창 같은게 많이 뜨는데, 이벤트, 포인트 같은 거 보고..."]



무심결에 포인트 지급 광고를 클릭했다가 들어간 도박 사이트.



미성년자인데도 이름과 생년월일, 전화번호를 입력하니 바로 가입됐고 그렇게 '도박'을 시작했습니다.



[B 군/도박 중독 경험 고등학생/음성변조 : "반에 한 30명씩 있다고 그러면 그중에 10명은 경험은 있는 거 같아요. 남자애들은 웬만하면 한 번 해보지는 않았나..."]



처음엔 호기심에 용돈 정도를 입금했는데, 들어가는 돈이 걷잡을 수 없이 커졌습니다.



[C 군/도박 중독 경험 고등학생/음성변조 : "이번 연도만 천만 원 정도 잃었거든요. 원래 아르바이트 비슷하게 해서 돈 모아둔 건데..."]



급기야는 '사채'까지 손을 댔다고 했습니다.



[C 군/도박 중독 경험 고등학생/음성변조 : "'엄마, 부모님 명품이나 금이라도 갖고 와라', 담보를 다 받아요. 거의 한 3일에 (이자율) 100%, 2배씩 뛰어요."]



경찰이 문제의 도박 사이트 계좌를 들여다보니, 하루 만에 입금된 돈이 1억 원.



절반 이상은 5만 원 이하 소액이었습니다.



[경찰 관계자/음성변조 : "만 원, 3만 원, 2만 원 이런 것들은 청소년들일 가능성이 많죠, 아무래도."]



인터넷과 SNS 사용이 많은 청소년들이 온라인 도박에 무방비로 노출되면서, 도박 중독으로 진료받는 청소년은 매년 늘고 있습니다.



[C 군/도박 중독 경험 고등학생/음성변조 : "완전히 끊지는 못할 것 같아요. 솔직히 누티비 같은게 없어지는 게 아니잖아요. 그걸 보다 보면 끊지는 못할 것 같아요."]



이런 도박 사이트 서버는 대부분 해외에 있는데다 이른바 '대포 계좌'를 쓰는 경우가 많아, 수사나 피해 구제가 쉽지 않은 실정입니다.



[조호연/도박없는학교 교장 : "신규 이용자를 유입하려고 하다 보니까 불법 웹툰이 나오는 거고 불법 OTT가 나오는 거예요. 근데 이렇게 새로운 이런 아이템이 나올 때마다 청소년들한테는 제일 먼저 미칩니다."]



방심위가 해마다 4만 개 넘는 도박 사이트 접속을 차단하고는 있지만, 차단까지 두 달가량이 걸려 우후죽순 생겨나는 도박 사이트를 제때 막기에도 역부족입니다.



KBS 뉴스 김화영입니다.



촬영기자:최하운 정준희/영상편집:김선영/그래픽:여현수



