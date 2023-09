BTS 정국, 오늘 두 번째 싱글 ‘3D’ 발표…연타 히트 노린다

Loading the player...

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 29일 오후 1시 두 번째 솔로 싱글 '3D'를 발표한다.



소속사 빅히트뮤직에 따르면 '3D'는 닿을 수 없는 상대방에 대한 마음을 1·2·3차원의 시선이란 소재로 재미있게 풀어낸 알앤비(R&B) 팝 장르 노래다.



이번 싱글은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위와 '글로벌'(미국 제외) 9주 1위를 거머쥔 글로벌 히트곡 '세븐'(Seven) 이후 약 2개월 만의 신곡이다.



정국은 '세븐'에서는 여성 래퍼 라토(Latto)와 호흡을 맞췄다.



이번에는 '퍼스트 클래스'(First Class), 릴 나스 엑스와 함께한 '인더스트리 베이비'(INDUSTRY BABY)로 '핫 100' 1위에 오른 래퍼 잭 할로우가 피처링으로 참여해 개성 있는 랩을 선보인다.



빅히트뮤직은 "'세븐' 이후 한층 성숙해진 솔로 아티스트 정국의 모습을 만날 수 있을 것"이라고 전했다.



정국은 지난 24일(현지시간) 미국 뉴욕 센트럴파크에서 열린 '2023 글로벌 시티즌 페스티벌'에 한국 솔로 가수 최초로 헤드라이너(간판출연자)로 출연하는 등 글로벌 무대에서 활동을 이어가고 있다.



그는 이 무대에서 '세븐'과 '유포리아'(Euphoria), '스틸 위드 유'(Still With You) 등 솔로곡을 열창했다.



또 방탄소년단의 '핫 100' 1위 히트곡 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance), '다이너마이트'(Dynamite), '버터'(Butter)도 메들리로 선보여 관객의 환호를 받았다.



