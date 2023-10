해수부 “일본 오염수 첫 방류, 국제기준 충족 보고…안전처리 요청”

Loading the player...

정부는 5일(현지시간) 런던협약·런던의정서 당사국 총회에서 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류가 국제 기준을 충족한 것으로 보고됐다고 언급하고, 안전한 처리와 투명한 자료 공유를 요청했습니다.



해양수산부는 이날 오후 런던 국제해사기구(IMO) 본부에서 개최된 제45차 런던협약·제18차 런던의정서 당사국 총회에서 이와 같이 말했습니다.



해수부는 "(후쿠시마 원전 오염수) 첫 방류가 국제원자력기구(IAEA)를 포함한 국제사회에 의해 과학적, 기술적 측면이 검토되고, 국제 기준을 충족하는 방류 계획에 따라 이뤄진 것으로 보고됐다"고 말했습니다.



해수부는 "대한민국은 (오염수) 방류가 해양 환경에 영향을 미치지 않는 점을 국제사회가 계속 확실히 하는 것이 필요하다고 본다"고 말했습니다.



해수부는 "방류가 원래 계획한 대로 진행되도록 하려는 국제 사회의 계속된 노력은 런던협약과 런던의정서 하에서 해양 환경 보호의 목표와도 일치한다"고 전했습니다.



해수부는 "대한민국은 후쿠시마 원전 오염수가 안전하고 합리적인 방식으로 처리돼야 한다는 견해를 계속 표명해왔다"고 밝혔습니다.



해수부는 "모든 당사국이 런던의정서 2조와 3조 1항을 준수해야 한다는 점을 고려할 때, 일본은 후쿠시마 원전 오염수 처리와 방류를 해양 환경 보호 기준에서 요구하는 대로 안전하게 할 것을 요청하고 싶다"고 말했습니다.



해수부는 또 "처치와 방류 중에 수집된 모든 정보가 최대한 투명하게 공유되기를 바란다"며 "IAEA가 현장에서 모니터링을 계속해주길 요청하고 싶다"고 말했습니다.



런던협약은 폐기물의 해양투기를 금지해 해양오염을 예방하기 위해 만들어진 국제조약이며, 이 런던협약의 이행 의무를 강화하기 위해 런던의정서가 1996년 채택됐습니다.



런던협약·런던의정서는 합동으로 매년 10월께 당사국 총회를 개최하고 런던의정서 제·개정이나 주요 사항을 결의합니다.



2일부터 6일까지 열리는 이번 총회는 일본이 8월 오염수 방류를 시작한 후 처음입니다.



총회 중 이날 오후 '방사성 폐기물의 관리에 관한 사항'(Matters related to the management of radioactive waste) 세션에서 일본 오염수 문제가 거론됐습니다.



우리 정부는 2019년부터 런던협약·의정서 당사국 총회 등에서 일본의 원전 오염수 처리에 관한 논의가 진행돼야 한다고 주장했습니다.



런던의정서 2조의 해양환경 보호 의무를 근거로 투명한 정보 공개, 주변국과의 충분한 소통을 통해 오염수가 안전하게 처분돼야 한다는 입장을 밝혔습니다.



런던의정서 3조 1항은 해양 폐기물 등이 위해를 초래할 가능성이 있으면 적절한 예방조치를 취하도록 하는 내용입니다.



[사진 출처 : 국제해사기구 제공]



