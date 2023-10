캐나다 출신 유명 힙합가수 드레이크 “1년 정도 음악 쉴 것…건강 이유”

캐나다 출신의 유명 힙합 가수 드레이크가 당분간 음악 활동을 쉴 예정이라고 밝혔습니다.



드레이크는 현지시각 6일 위성 라디오 방송 시리우스XM의 사운드 42 쇼인 '테이블 포 원'(Table For One)에서 "아마 당분간 음악을 하지 못할 것 같다"고 말했습니다.



그는 건강상 이유를 들며 "솔직히 말해 건강에 집중해야 할 것 같다"며 "그에 대해서는 곧 얘기하겠지만, 사람들이 건강하게 살기를 바랄 뿐"이라고 전했습니다.



그러면서 "지난 몇 년간 배에 말도 안 되는 문제들을 겪고 있다. 그래서 건강에 집중할 필요가 있고, 그것을 바로 잡을 필요가 있다"며, "아마도 1년, 아니면 조금 더 오래" 쉴 것이라고 말했습니다.



이에 따라 드레이크는 6일과 7일 고향인 캐나다에서 열리는 콘서트를 마지막으로 휴식기에 들어갈 예정입니다.



이 같은 발언은 8집 앨범 '포 올 더 독스'(For All The Dogs) 발매 후 나왔습니다.



앞서 드레이크는 2021년 정규 6집 '서티파이드 러버 보이'(Certified Lover Boy)를 내놓았을 때도 건강 문제 등으로 발매 일정을 8개월 연기한 바 있습니다.



2010년 1집 '생크 미 레이터'(Thank Me Later)로 데뷔한 드레이크는 최초로 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 500억 회를 돌파했으며, '그래미 어워즈' 4관왕을 비롯해 '아메리칸 뮤직 어워즈', '빌보드 뮤직 어워즈' 등을 수상했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!