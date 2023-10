아이브 “아직 보여드릴 게 많다…전 세계에 우리를 알리고파”

"우린 아직 보여드릴 게 많아요. 그런 의미를 담아 콘서트명을 정했습니다." (안유진)



걸그룹 아이브는 8일 오후 서울 잠실실내체육관에서 첫 월드투어 '쇼 왓 아이 해브'(SHOW WHAT I HAVE)를 앞두고 연 기자간담회에서 "우리가 데뷔하자마자 큰 사랑과 관심을 받았기에 '아이브가 또 다른 것을 보여줄 수 있겠느냐'고 궁금증을 가진 분들이 많을 것"이라며 이같이 말했다.



아이브는 이번 월드투어를 통해 서울을 시작으로 아시아, 북미, 유럽, 남미 등 약 19개국 27개 도시를 찾는다.



이들은 2021년 12월 '일레븐'(ELEVEN)으로 데뷔해 '러브 다이브'(LOVE DIVE), '애프터 라이크'(After LIKE), '아이 엠'(I Am) 등 내는 노래마다 히트시킨 데 이어 세계 방방곡곡으로 무대를 넓힌다.



장원영은 "우리에게 콘서트는 꿈의 무대다. 데뷔 쇼케이스 때 월드투어를 하고 싶다고 했는데, 2년 만에 가장 큰 꿈이자 목표를 이루게 돼 정말 행복하다"며 "전 세계에서 팬들을 만날 수 있다는 점에서 정말 큰 기회라고 생각한다"고 말하며 뿌듯해했다.



안유진은 "월드투어를 하게 돼 감사하고 설레는 마음"이라며 "더 다양한 글로벌 행사나 무대에서 다이브(아이브 팬)를 만나는 기회가 많아졌으면 한다. 저희 곡들을 세계적으로 알리는 기회가 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.



아이브는 오는 13일에는 첫 번째 미니음반 '아이브 마인'(I'VE MINE)도 내놓고 올해 4월 정규 1집 이후 6개월 만에 또다시 흥행몰이에 나선다.



이들은 이번 미니음반에서 '배디'(Baddie), '오프 더 레코드'(Off The Record), '이더 웨이'(Either Way) 세 곡이나 타이틀곡으로 내세우는 승부수를 던졌다. 이 가운데 '오프 더 레코드'와 '이더 웨이'는 선공개됐다.



장원영은 "그동안 '나'에 대한 이야기를 많이 했는데, 이번 앨범은 그 메시지의 연결선이면서도 새로운 시작을 보여주는 작품"이라며 "다양한 시선에서 본 나에 대한 이야기를 보여주고자 트리플 타이틀곡으로 준비했다"고 소개했다.



'배디'는 아이브가 '내가 찾아낸 또 다른 나'를 표현한 곡이다. 중독적인 훅(Hook·강한 인상을 주는 후렴구)에 강렬한 트랩 비트와 독특한 베이스 사운드를 얹었다.



'이더 웨이'는 멤버들이 '다른 사람들의 시선에서 바라본 나'를 묘사한 서정적인 곡이다. '오프 더 레코드'는 사랑이 궁금한 소녀들의 이야기가 담긴 노래로 '서로가 발견한 나'를 소재로 했다.



리즈는 "저마다 다양한 취향이 있듯 다양한 분들을 만족시키고자 트리플 타이틀곡을 정했다"며 "나는 개인적으로 중독성이 강하고 MZ 세대가 좋아할 만한 곡인 '배디'를 좋아한다"고 말했다.



가을은 "트리플 타이틀곡으로 처음 선보이는 앨범이기에 걱정도 됐지만, 멤버끼리 '3개의 매력을 우리가 다 보여주자'고 이야기했다"며 "이러한 노력이 뮤직비디오에 잘 담긴 것 같아서 좋다. 여섯 멤버가 화이팅해서 이번 활동을 잘해보겠다"고 각오를 다졌다.



이른바 4세대 걸그룹의 선두 주자로 꼽히는 아이브는 특히 어린이에게 인기가 높아 '초통령'으로 불린다. 이날 콘서트장 주변은 어린이날도 아닌데도 아이들로 북적여 눈길을 끌었다.



레이는 "어제도 무대를 하면서 많은 초등학생 친구를 본 것 같은데, 우리를 응원해주는 마음이 너무나 고맙다"며 "우리가 앞으로도 그 친구들에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 그런 언니가 되고 싶다"고 말했다.



음악 방송 1위, 밀리언셀러 달성, 신인상과 대상 동시 수상 그리고 이번 월드투어까지. 아이브는 지난 1년 10개월간 눈부시게 빠른 성장을 이뤄냈다. 이들에게 다음 목표가 무엇인지 물어봤다.



"일단 가장 큰 목표가 월드투어이기에 내년 일정만 생각해도 뿌듯하고 설레요. 월드투어를 하면서 노력한다면 다른 성과도 뒤따를 것 같아서 그에 맞는 스텝을 밟아나가도록 할게요." (장원영)



[사진 출처 : 연합뉴스]



