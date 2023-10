산업부 공무원, 산하 공기업 법카 9백번 ‘흥청망청’

감사원이 한국전력공사와 한국토지주택공사(LH) 등 30개 공공기관의 재무건전성과 경영관리 실태를 점검한 결과, 공직기강 해이 사례가 대거 확인됐다고 밝혔습니다.감사원은 이런 내용이 담긴 감사 결과 보고서를 오늘(10일) 오후 공개했습니다.한국지역난방공사를 지도·감독했던 산업부 공무원 A 씨는 2019년부터 3년 반 동안 난방공사 파견 직원들의 법인카드를 897차례나 사적으로 쓴 것으로 드러났습니다. 금액으로 따지면 3천8백만 원입니다.A 씨는 난방공사 파견 직원이 자신을 출퇴근 시간에 차로 데려다 주도록 하거나, 자녀 도시락까지 준비하도록 강요했던 것으로 조사됐습니다.산업부 공무원이 난방공사 법인카드로 회식비를 결제한 사례도 적발됐습니다.산업부 소속 B 과장은 2018년부터 3년간 직원들과의 회식에 난방공사 직원들이 참석하게 한 뒤, 모두 8차례에 걸쳐 난방공사 법인카드로 회식비 1천1백여만 원을 계산하도록 했습니다.감사원은 난방공사가 이런 사실을 알면서도 법인카드 회수 조치를 하지 않았다고 밝혔습니다. 또 파견 직원들이 의무 없는 일을 하는 데 대한 고충을 토로했지만, 당시 난방공사 처장이 아무런 대책을 마련하지 않았다고 지적했습니다.산업부와 난방공사는 각각 "이런 사례가 재발하지 않도록 청렴 교육을 강화하겠다", "법인카드 사용 모니터링을 잘하겠다"고 감사원에 소명했습니다.감사원은 산업부에 공무원 A 씨에 대한 파면을 요구한 뒤, 검찰에 뇌물수수와 강요 혐의로 고발했습니다. 산업부 B 과장에 대해서는 정직을, 이런 사실들을 알면서도 파견 직원들을 방치한 난방공사 처장에 대해선 문책을 요구했습니다.한국남부발전 영남화력발전소 소속 부장 C 씨 등 직원 15명은 '사택'을 부당한 방식으로 저가 매입했다가 적발됐습니다.이들은 소속 회사인 남부발전이 지난 2014년, 동서발전과 공동으로 소유 중이던 울산광역시 사택 지분을 매각하려 하자, 각자의 돈을 모아 C 씨의 명의로 입찰해 낙찰받았습니다.15명 중에는 사택 매각 업무 담당자가 끼어 있었는데, 이들은 최초 낙찰 예정가의 53% 수준인 23억 원에 남부발전의 사택 지분을 사들였습니다.사택 매각 계약 금액을 낮추려면 '공기업·준정부기관 계약사무규칙’에 따라 미리 이사회 심의·의결을 거쳐야 하지만,이런 과정도 거치지 않았습니다.감사원은 이들이 23억 원에 사들여 이른바 '알박기'한 사택 지분을 2020년 9월 공동소유자인 동서발전에 100억 원에 팔려다가 거절당한 뒤, 현재 공유물을 분할해 달라는 소송을 제기한 상태라고 밝혔습니다.감사원은 남부발전 직원 C 씨를 업무상 배임 혐의로 검찰에 수사 요청했습니다. 또 C 씨에게 명의를 신탁한 나머지 14명에 대해서는 과징금을 부과하라고 관할 지자체에 통보했습니다.검찰에 고발되거나 수사 요청되진 않았지만, 다른 공기업 직원들의 부당행위들도 적발됐습니다.한국토지주택공사(LH)는 고졸 사원이 줄면서 필요성이 낮아졌는데도 사내 대학을 운영해 왔습니다. 2015년부터 7년간 비전임 교원 17명을 비공개로 채용했는데, 모두 퇴직자였던 것으로 드러났습니다. 이들은 주 2~3시간만 강의하면서, 연봉 9천만 원을 받았다고 감사원은 밝혔습니다.특히 비전임 교원들 가운데엔 2021년 'LH 직원 투기 사태'를 책임지고 물러난 부사장 등 상임이사 4명도 포함된 것으로 조사됐습니다.한국마사회는 부실한 사택 관리로 지적을 받았습니다.마사회 내부 규정상 수도권에 아파트 등의 주택을 갖고 있는 직원들은 사택에 입주할 수 없지만, 마사회 직원 14명은 수도권에 집을 보유하고도 사택에 살아왔습니다.감사원은 이들 중 일부가 사택에 살면서, 자신의 수도권 부동산을 팔아 매매차익을 얻기도 했다고 설명했습니다.한국난방공사 법인카드 수천만 원을 사적으로 유용한 산업부 공무원 A 씨 등을 포함해 이번 감사에서 범죄 혐의점이 드러난 사람은 모두 18명입니다. 감사원은 이들을 검찰에 고발하거나 수사해 달라고 요청했습니다.또 별도의 허가를 받지 않고 영리 행위를 하거나, 근무지를 이탈해 경마장 등을 출입한 사례도 적발해, 각 기관에 21명을 징계하라고 통보했습니다.