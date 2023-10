금감원 “A 증권사 임직원, 전환사채 발행 중개하며 사익 추구…수십억 대 이득”

국내 한 증권사 임직원들이 특정 회사의 전환사채(CB) 발행 및 투자자 모집을 중개하면서 가족 자금 등으로 자신들도 투자해 수십억 원대의 이익을 거둔 사례가 금감원 검사에서 확인됐습니다.



금융감독원은 지난 8월 16일부터 9월 22일까지 한 달 동안 사모 전환사채 보유 규모가 큰 A 증권사에 대해 검사한 결과, 이 같은 행위를 확인했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.



금감원은 A 증권사의 IB 본부 직원들이 직무상 알게 된 정보를 이용해 사적 이익을 추구했다면서 그 사례를 구체적으로 전했습니다.



검사 결과 이들은 B 상장사의 전환사채 발행을 주선하고 투자자를 모집하는 업무를 2차례에 걸쳐 담당하면서, 본인과 가족, 지인 자금을 모집해 가족·지인 명의로 수십억 원을 조합 및 특수목적 회사에 납입해 전환사채를 취득한 것으로 드러났습니다.



이후 이를 처분해 수십억 원 규모의 이익을 거뒀다고 금감원은 밝혔습니다.



이 직원들은 해당 전환사채에 A 증권사 고유자금이 선순위로 투자되는 상황에서, 본인들이 모집한 자금이 후순위 투자되는 사실을 소속 회사인 A 증권사에 알리지도 않은 것으로 나타났습니다.



금감원은 이 같은 비위 외에도, 이 증권사가 담보대상 채권을 취득·처분할 때 우워적 지위를 활용했다고 밝혔습니다.



A 증권사가 전환사채 일부 종목을 발행사로부터 처음 사들이면서, 발행사에 CB 전액에 상당하는 채권을 담보로 제공하도록 했다는 겁니다.



담보 채권 취득은 A 증권사의 채권부서를 통해서만 이뤄졌고, 발행사가 자금 사용을 위해 담보해제가 필요할 경우 A 증권사의 동의를 받도록 하는 조항도 계약서에 삽입됐습니다.



금감원은 “A 증권사가 담보채권을 해제하여 발행사가 신규사업 진출·운영자금 사용 등에 쓸 수 있도록 동의한 사례는 없었으며, 전환사채 투자금액 회수 차원에서만 담보채권 해제를 동의했다”고 밝혔습니다.



이 밖에도 A 증권사가 전환사채를 발행하는 회사의 특수관계인에게 편익을 제공한 사실도 금감원 검사에서 확인됐습니다.



금감원은 A 증권사가 상장사 C 사의 요청에 따라 C 사가 발행한 전환사채를 취득한 뒤, 이 가운데 절반을 기초자산으로 하는 장외 파생상품 계약을 C 사의 특수관계인과 맺은 사실을 확인했습니다.



해당 계약은 A 증권사가 전환사채 관련해 개인과 맺은 유일한 장외 파생상품 거래로, 거래 상대방에 대한 신용평가도 수행되지 않았고, 담보비율도 다른 담보대출·파생상품 거래의 담보비율보다 현저히 낮은 것으로 나타났습니다.



금감원은 “이번 검사 결과 확인된 사익추구 행위 등에 대해 엄정한 조치를 취하겠다”며 “기업금융 과정에서 다른 사적 추구행위 개연성이 존재하는 만큼 A 증권사에 대한 추가 검사를 통해 집중 점검하겠다”고 밝혔습니다.



최근 3년간 사모 전환사채 발행금액은 모두 23조 2천억 원으로, 발행 규모가 확대되는 추세입니다.



금감원은 발행 규모가 확대됨에 따라 사모 전환사채를 인수한 뒤 시세조종이나 허위사실 유포 등으로 주가를 상승시키고 주식으로 전환해 부당이득을 획득하는 등의 불공정거래도 지속적으로 발생하고 있는 것으로 보고, 이 과정에서 증권사의 불건전 영업행위를 중점 검사하고 있습니다.



