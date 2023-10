외국인 명의 도용 불법 유심칩 유통해 2억 챙긴 일당 3명 검거

불법으로 개통한 유심칩을 범죄 조직에 팔아서 돈을 챙긴 일당 3명이 붙잡혔습니다.광주 서부경찰서는 오늘(11일) 전기통신사업법 위반 혐의로 40대 남성 A 씨를 검거해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.경찰은 지난 8월부터 공범인 40대 남성 B 씨와 50대 남성 C 씨를 차례로 검거했고, 이들을 조사하던 중 A 씨의 범행을 인지해 잠복 수사 끝에 어제(10일) 청주에서 A 씨를 검거했습니다.이들은 2011년부터 지난해까지 대전에 휴대전화 대리점을 열고 외국인의 명의 등을 도용해 휴대전화를 개통, 불법 유심칩 1천 5백여 개를 팔아 2억 원 상당의 수익을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.경찰 조사결과 이들은 다른 대리점에서 유출되거나 SNS 등에서 판매되는 외국인등록증 사본을 구매해 휴대전화를 개통, 보이스피싱 범죄 조직 등에 팔아서 수익을 챙긴 것으로 드러났습니다.경찰은 이들이 A 씨가 휴대전화 개통, B 씨가 외국인등록증 입수, C 씨가 범죄조직에 유심칩 판매하는 역할을 맡은 것으로 보고 있습니다.경찰은 공범 B 씨와 C 씨를 구속 송치했으며, A 씨의 여죄를 조사하고 있습니다.