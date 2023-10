BTS 정국 솔로 앨범 타이틀곡은 ‘스탠딩 넥스트 투 유’

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 다음 달 3일 발표하는 첫 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)의 타이틀곡은 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You)라고 소속사 빅히트뮤직이 16일 밝혔다.



정국은 이날 방탄소년단 공식 SNS를 통해 타이틀곡이 포함된 총 11곡의 트랙리스트를 공개했다.



'골든'에는 '스탠딩 넥스트 투 유'와 앞서 공개된 '세븐'(Seven)·'3D'를 비롯해 '클로즈 투 유'(Close to You), '예스 오어 노'(Yes or No), '플리즈 돈트 체인지'(Please Don't Change), '헤이트 유'(Hate You) 등이 수록된다.



타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'는 정국의 리듬감 있는 보컬이 돋보이는 레트로 펑크 곡이다. 올여름 글로벌 히트를 기록한 솔로 데뷔곡 '세븐'의 프로듀서 앤드루 와트와 서킷(Cirkut)이 다시 한번 프로듀싱을 맡았다.



이 밖에도 영국 가스 에드 시런, 캐나다 싱어송라이터 숀 멘데스, 일렉트로닉 힙합 그룹 메이저 레이저 등 뮤지션과 블러드팝·데이비드 스튜어트·블레이크 슬랫킨 등이 이번 앨범 작업에 참여했다. 프랑스의 프로듀서 겸 래퍼 DJ 스네이크는 피처링으로 정국과 호흡을 맞췄다.



빅히트뮤직은 "새 앨범 '골든'이 자신의 '황금빛 순간'을 모티브로 한 만큼, 정국은 신보에 수록된 모든 노래를 직접 선정하는 등 제작에 심혈을 기울였다"며 "그는 11곡 모두 영어로 불렀다"고 소개했다.



정국은 다음 달 20일 오후 8시 서울 중구 장충체육관에서 팬 쇼케이스도 연다.



