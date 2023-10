국립현대미술관 올해의 작가상 후보 4인 전시회 개최

(이 기사는 오전 10시 30분부터 사용할 수 있습니다.)



국립현대미술관 올해의 작가상 후보 4명의 작품을 선보이는 전시회가 20일(금)부터 내년 3월 31일(일)까지 국립현대미술관 서울에서 열립니다.



올해의 작가상 후보는 권병준, 갈라 포라스-김, 이강승, 전소정 작가입니다.



소리 관련 하드웨어 연구자인 권병준은 입체음향이 적용된 소리기록과 전시공간 안에서의 재현, 기술 개발에 관심을 두고 음악, 연극, 미술을 아우르는 뉴미디어 퍼포먼스를 기획, 연출해오고 있습니다.



이번 전시에서 작가는 인간사회의 소수자이자 동반자로서 로봇을 선택해 <일어서는 법(How to Stand Up)>(2023), <오체투지 사다리봇(Ochetuji Ladderbot)>(2022), <외나무 다리를 건너는 로봇(Robot Crossing a Single Line Bridge)>(2023) 등 로봇의 전시와 공연을 선보일 예정입니다.



미국 로스앤젤레스와 영국 런던을 오가며 국제적으로 활발히 활동하는 한국-콜롬비아계 작가 갈라 포라스-김은 문화유산과 유물이 박물관의 현대적 분류법에 따라 본래의 의미가 잊히거나 재해석되곤 하는 지점에 의문을 품고 인간이 만든 구조의 유약함을 다룹니다.



작가는 이번 전시에서 전라북도 고창의 고인돌과 죽음을 주제로 한 신작 <세월이 남긴 고색의 무게(The Weight of a Patina of Time>(2023), 이와 연계해 고대 마야, 이집트의 유물 등을 소재로 제작한 이전 작업 시리즈들을 함께 선보일 예정입니다.



미국 로스앤젤레스와 한국을 기반으로 활동하는 이강승은 소수의 역사가 미술사와 교차하는 지점에 관심을 두고 배제된 타인들의 서사를 미시사적으로 발굴해 새롭게 드러내는 작업을 해오고 있습니다.



이번 전시에서는 워싱턴 발레단의 싱가포르 무용수 고추산과 브라질 미술작가 호세 레오닐슨의 옷 설치작업의 예술적 협업을 통해 퀴어 역사를 연결하고, 역사에 새로운 관점과 지식을 만들어내는 신작 <라자로(Lazarus)>(2023)를 선보일 예정입니다.



전소정은 영상, 사운드, 조각, 출판 등 다양한 매체를 바탕으로 현재에 대한 새로운 인식을 환기하는 비선형 시공간을 창조하거나, 물리적 경계의 전환이 일상의 감각적 경험을 어떻게 관통하는지 실험해왔습니다.



이번 전시에서 작가는 시베리아 횡단열차와 여성 시인, 작가, 연주가 등을 소재로 한 신작 <싱코피(Syncope)>(2023)를 제작합니다. 이를 통해 속도에 관한 경험이 불러일으키는 전-근대적, 후-근대적 감각을 모색해 보고, 속도가 파열시키는 현대사회의 구조들-자본과 데이터, 생명공학 등을 돌아볼 예정입니다.



국립현대미술관은 올해부터 시상 제도를 개선해, 후보에 오른 작가들에게 주는 지원금을 1인당 5천만 원으로 늘리고, 신작과 기존 주요 작품을 함께 전시해 작가의 주제의식과 예술세계를 더 깊이 이해할 수 있도록 했다고 밝혔습니다.



또 내년 2월 관객과 함께 하는 공개 워크샵을 열고 국제적으로 영향력 있는 심사위원들과 선정된 작가들이 자유로운 대화를 통해 최종 수상자를 선정하도록 최종 심사방식을 바꿨다고 설명했습니다.



최종 수상자는 후원금 1천만 원을 추가로 받습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!