‘5인 체제’ 빌리 “멤버들 소중함 깨달아…보물같은 그룹 될 것”

"멤버 모두의 소중함을 깨닫는 시간이었어요. 개개인의 역량이 큰 멤버들이 모였구나 생각했죠."(하람)



데뷔 이래 처음 5인 체제로 활동하게 된 걸그룹 빌리(Billlie)는 23일 서울 마포구에서 열린 싱글 1집 발매 쇼케이스에서 이같이 소감을 밝혔다.



빌리는 7인조 그룹이지만 앞서 멤버 수현과 문수아가 건강상 문제로 이번 싱글 1집 활동에 참여하지 않게 됐다고 밝힌 바 있다.



하람은 "수현과 수아의 자리가 너무 커서 걱정이 많았다"면서도 "그런데 그 걱정이 미안할 정도로 남은 멤버들이 잘해줬다"고 말했다.



그는 이어 "5인 버전의 곡도 너무 좋고, 7인 버전의 곡도 기대된다"고 덧붙였다.



시윤은 "7명의 빌리가 오랜 시간 함께해야 한다는 점을 생각하면 건강관리를 잘하는 게 최선이라고 생각했다"며 "이러한 시기를 거치면서 빌리를 더 단단하게 지켜야겠다고도 다짐했다"고 전했다.



빌리는 '빌리 러브'라는 소녀가 사라진 미스터리한 사건을 따라가는 독특한 세계관을 내세워 '빌리버스'(빌리+유니버스)라는 별칭을 얻으며 팬층을 넓혀나가고 있다.



싱글 1집 '사이드-비 : 메모어스 오브 에코 언신'(side-B : memoirs of echo unseen)은 미니 4집 '더 빌리지 오브 퍼셉션 : 챕터 쓰리'(the Billage of perception : chapter three) 이후 7개월 만의 신보다.



션은 "타이틀곡과 수록곡 모두 영어 버전으로도 준비돼 있다"며 "글로벌 팬들에게 닿았으면 하는 마음"이라고 설명했다.



타이틀곡 '댕!(호커스 포커스)'는 내가 보는 나의 모습과 남들이 보는 나의 모습 사이 간극에 대한 고민을 담은 퓨전 일렉트로팝이다.



이날 쇼케이스에서 빌리는 가을 분위기를 풍기는 교복 콘셉트의 의상으로 중독성 있는 멜로디에 맞춰 칼군무를 선보였다.



'댕!'의 킬링(핵심) 파트를 맡은 츠키는 "'유노이아' 때는 킬링 파트를 20번 정도 녹음했었는데, '댕!'에서는 50번 넘게 녹음한 것 같다"고 말했다.



지난달 선공개된 수록곡 'BYOB'는 '브링 유어 아운 베스트 프렌드'(bring your own best friend)의 앞 글자를 따 이름 붙인 '이지 리스닝' 곡이다.



빌리는 이 곡에서 90년대 하이틴 영화를 연상케 하는 러블리한 복장으로 갈아입은 뒤 깔끔한 퍼포먼스를 펼쳤다.



시윤은 이번 활동의 목표를 묻자 "개인적으로 '보물 같은 그룹'이라는 수식어를 얻고 싶다"고 답했다.



션도 "음원 강자라는 타이틀도 듣고 싶다"며 "많은 차트에 올랐으면 좋겠다"고 포부를 밝혔다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



