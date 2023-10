‘이선균 마약’ 사건 조사 대상에 30대 작곡가도 포함

배우 이선균 씨의 마약 투약 사건에 연루돼 입건 전 조사, 이른바 ‘내사’를 받는 인물들 가운데 방송인 출신 작곡가도 포함된 사실이 확인됐습니다.



인천경찰청 마약범죄수사계는 마약 투약 의혹으로 30대 작곡가 A 씨를 입건 전 조사하고 있습니다.



경찰은 지난달 중순 “서울 강남 유흥주점 종사자들이 마약을 투약한다”는 첩보를 입수하고 확인하는 과정에서 이 씨뿐만 아니라 A 씨와 관련한 단서도 확보했습니다.



다만 A 씨는 첩보 내용 중에 이름만 언급됐을 뿐, 아직 마약 투약 혐의가 구체적으로 드러나지 않았습니다.



경찰은 어제(23일) 피의자로 신분을 전환한 이 씨 혐의를 우선 확인하고, A 씨와 남양유업 창업주의 외손녀 황하나 씨, 가수 지망생 B 씨 등 내사자들에 대해서도 차례로 조사할 방침입니다.



이선균 씨는 올해 초부터 유흥업소 실장 C 씨의 자택 등에서 수차례 대마초 등을 투약한 혐의를 받습니다. 현재까지 이 씨에게는 마약류관리법상 대마와 향정 혐의가 적용된 거로 확인됐습니다.



유흥업소 실장 C 씨는 같은 혐의로 지난 21일 이미 구속돼 조사를 받고 있고, C 씨와 함께 일했던 다른 20대 여성 종업원 1명도 불구속 입건했습니다.



유흥업소 실장 C 씨에 대해서는 마약 외에도 공갈 혐의에 대한 수사가 함께 진행 중입니다.



이 씨가 “마약 사건과 관련해 C 씨 등에게 협박을 당해왔고, 수억 원을 뜯겼다”며 별도로 C 씨 등을 고소했기 때문입니다.



고소장을 접수한 검찰이 사건을 경찰에 이송함에 따라, 앞으로 마약 사건과 공갈 사건에 대한 조사가 함께 진행될 것으로 보입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / CJ엔터테인먼트 제공]



