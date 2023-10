앨리슨 리, 레이디스 유러피언투어 골프 사우디 대회서 우승

교포 선수 앨리슨 리(미국)가 레이디스 유러피언투어(LET) 대회 정상에 올랐다.



앨리슨 리는 29일(현지시간) 사우디아라비아 리야드의 리야드 골프클럽(파72·6천406야드)에서 열린 LET 아람코 팀시리즈(총상금 50만 달러) 대회 마지막 날 3라운드에서 7언더파 65타를 쳤다.



최종 합계 29언더파 187타를 기록한 앨리슨 리는 2위 카를로타 시간다(스페인)를 8타 차로 넉넉하게 따돌리고 우승했다.



LET에서 2021년 8월 이후 2년 2개월 만에 2승째를 거둔 앨리슨 리는 우승 상금 7만1천94 달러(약 9천700만원)를 받았다.



앨리슨 리는 22일 인천에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십(총상금 220만 달러)에서는 연장전 끝에 이민지(호주)에게 져 준우승했다.



LPGA 투어에서 앨리슨 리의 최고 성적은 2016년 하나은행 챔피언십과 올해 BMW 레이디스 챔피언십 등 두 차례 준우승이다.



앨리슨 리는 이번 사우디아라비아 대회 1, 2라운드에서 연달아 11언더파 61타를 기록, 종전 LET의 36홀 최다 언더파 기록인 16언더파를 22언더파로 바꿔놨다.



최종 성적인 29언더파도 LET 사상 단일 대회 최다 언더파 타이기록이다.



지난주 LPGA 투어 한국 대회에서 우승한 이민지는 이번 사우디아라비아 LET 대회에서는 16언더파 200타로 공동 6위에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



