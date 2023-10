공인회계사 시험제도 손질…IT 비중 확대·출제범위 사전 예고

금융감독원이 2025년부터 시행될 예정인 새로운 공인회계사 시험제도 운영 방안을 발표했습니다.



사전학점 이수 과목에 정보기술(IT)을 추가하고 회계감사 과목에 관련 출제 비중을 확대하는 한편 시험 출제범위를 사전에 안내하는 것이 주요 내용입니다.



먼저 대학에서 개설 중인 3천여 개 과목을 검토한 결과를 바탕으로 회계데이터 애널리틱스와 데이터베이스 관리 등 IT 연관성이 높은 822개 과목을 IT 과목으로 인정하기로 했습니다.



이에 따라 응시생들은 기존의 회계학(12학점), 경영학(6학점), 경제학(3학점)에 더해 정보기술(IT) 과목을 최소 3학점 이상 이수해야 합니다.



또 회계감사 과목 가운데 IT 출제 비중을 현재 5%에서 15% 이상으로 확대합니다.



금감원은 제도 도입 초기 2년(2025~2026년) 동안 데이터 분석을 포함한 IT 문제 비중을 15%를 웃도는 수준으로 유지할 예정입니다.



금감원은 시험 과목을 세부 분야로 구분한 뒤 분야별 출제 비중을 공고해 수험생들의 예측 가능성도 높일 예정입니다.



법 과목(기업법, 세법)의 경우 법령에서 분야를 제시하고 있는 만큼 이를 따로 구분하지는 않기로 했습니다.



다만 실제 출제 과정에서 '분야 통합형 문제' 등으로 출제 비중이 일부 바뀔 가능성도 있다고 금감원은 설명했습니다.



금감원은 사전 발표안을 바탕으로 다음 달 24일까지 약 4주간 시험 관계자들의 의견을 들은 뒤 내년 3월 출제 범위를 확정해 공고할 예정입니다.



