미술을 넘어 다학제간 협업으로…국립현대미술관 ‘프로젝트 해시태그’

국립현대미술관이 차세대 문화예술을 이끌 유망 창작자를 발굴하고 다학제간 협업을 지원하는 새로운 개념의 공모사업 《프로젝트 해시태그 2023》을 이달 3일(금)부터 내년 4월 7일까지 국립현대미술관 서울에서 엽니다.



올해 총 102팀이 지원해 코로나19 엔데믹 선언 이후 관계의 회복과 기술을 통한 일상의 반추를 이야기하는 ‘라이스 브루잉 시스터즈 클럽’과 ‘랩삐’가 최종 참가자로 선정됐습니다. 두 팀은 창작지원금 3천만 원과 창동레지던지 작업실을 지원받아 프로젝트를 진행해왔습니다.



라이스 브루잉 시스터즈 클럽(Rice Brewing Sisters Club·손혜민, 유소윤)은 비인간과 인간, 인간과 공동체 사이의 협업에 기반한 예술적 실천을 ‘사회적 발효’라는 개념으로 확장합니다. 바다에서 자생하는 해조류와 이를 둘러싼 섭생과 산업을 중심으로 특히 2020년부터는 부산 지역의 바다를 연구해 왔습니다.



이번 프로젝트에서는 우뭇가사리를 재료로 한 우무피막을 개발해 이로 이루어진 숲 공간인 <공생체은하수(Holobiont Galaxy)>를 선보입니다.



작품이자 공간인 <공생체은하수> 안에서는 전시 기간 생물학, 자연생태학 관련 전문가, 사운드아티스트, 생태작가 등 다양한 분야의 협업자를 초청한 강연, 토론, 퍼포먼스, 워크숍 등을 펼치고 관객들과 공생에 관한 구체적이고 실천적인 고민을 함께 나눕니다.



랩삐(lab B·강민정, 안가영, 최혜련, 협업: 제닌기)는 현재 기술 문화로부터 촉발되는 여러 사회적 이슈를 연구하고 동시대 시각예술의 역할에 대한 유의미한 담론을 창출하기 위해 다양한 시도를 전개합니다.



이들은 <강냉이 털어 국현감(From Tilling the Fields to Hitting the MMCA!)>이라는 제목의 프로젝트를 통해 휴식과 노동이라는 인간 행위가 자동화 사회 시스템 속에서 작동되는 방식을 관찰했습니다. 이를 토대로 ‘놀이노동(playbor)’이라는 놀이로 가장된 노동의 형태를 제안합니다.



랩삐가 직접 옥수수를 수확해 만든 강냉이는 관람객들이 직접 참여를 통해 미션을 성공적으로 추가하면 보상으로 줍니다. 전시실 내 마련된 모바일 게임존 ‘파밍파밍 아케이드’에서 관람객이 스마트폰으로 게임 속 미션을 수행해 포인트를 획득하고, 누적된 포인트를 강냉이로 교환할 수 있습니다.



전시 기간에 작품의 부분으로 마련되는 다양한 분야 외부 창작자들과의 토크, 워크숍, 강연, 퍼포먼스 등이 17차례 진행될 예정입니다. 자세한 내용은 국립현대미술관 누리집(mmca.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.



