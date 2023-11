BTS 정국, 솔로 앨범 ‘골든’ 발표…전곡 영어로 글로벌 겨냥

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 3일 첫 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)을 발표했다고 소속사 빅히트뮤직이 밝혔다.



빅히트뮤직은 "'골든'에는 방탄소년단의 '황금 막내'로 데뷔해 솔로 아티스트로 '글로벌 팝스타'에 오르기까지 정국의 성장사가 담겼다"며 "정국은 한층 확장된 자신의 음악 세계를 표현하고자 다양한 장르에 걸친 수록곡을 모두 직접 선별하는 등 앨범 제작 전 과정에 참여했다"고 소개했다.



앨범에는 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You)와 글로벌 히트를 기록한 솔로 싱글 '세븐'(Seven)·'3D'를 비롯해 '클로저 투 유'(Closer to You), '예스 오어 노'(Yes or No) 등 총 11곡이 담겼다.



정국은 트랙 순서에 따라 관계의 변화에서 오는 감정의 흐름을 묘사했다. 앨범 앞부분은 사랑에 빠진 사람이 연상되는 경쾌한 에너지의 곡을 담았고, 뒷부분은 이별을 마주한 감정을 그리고자 다소 무거운 분위기의 곡을 배치했다.



이번 앨범에는 영국 가수 에드 시런, 캐나다 싱어송라이터 숀 멘데스, 일렉트로닉 힙합 그룹 메이저 레이저, 프로듀서 블러드팝·데이비드 스튜어트 등 유명 팝스타와 작곡가가 프로듀싱에 참여했다.



라토, 잭 할로우, 메이저 레이저, DJ 스네이크 등은 피처링으로 힘을 보탰다.



타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'는 정국의 리듬감 있는 보컬이 돋보이는 레트로 펑크 장르의 곡이다. '우리의 사랑은 그 무엇보다 깊기에 어떠한 역경이 찾아와도 너와 함께 하겠다'는 메시지를 전한다. 풍성한 관악기 연주, 터질 듯한 퍼커션 사운드, 정국의 파워풀한 가창력이 조화를 이룬다.



히트곡 '세븐'의 프로듀서 앤드루 와트와 서킷이 다시 한번 의기투합해 곡을 만들었다.



빅히트뮤직은 "정국은 '스탠딩 넥스트 투 유'를 통해 퍼포먼스에 정점을 찍고 댄스 솔로 아티스트로서 완벽하게 자리매김한다는 각오"라고 전했다.



정국은 미국 NBC 인기 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)과 NBC '투데이 쇼'의 '시티 콘서트 시리즈'(CitiConcert Series)에 출연하는 등 북미 지역 활동을 이어간다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!