BTS 정국, 미국 빌보드 싱글 차트 ‘핫 100’에 4곡 진입

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 신곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You) 등 총 네 곡을 진입시켰다.



14일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN) 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'는 5위로 이 차트에 처음 진입했다.



또 솔로 데뷔 싱글 '세븐'(Seven)은 49위로 재진입했고, '3D'는 전주보다 42계단 오른 58위를 기록했다. 정국이 더 키드 라로이·센트럴 시와 협업한 '투 머치'(TOO MUCH)는 전주보다 한 계단 하락한 94위로 집계됐다.



'스탠딩 넥스트 투 유'는 또한 전 세계 200개 이상 국가의 스트리밍과 판매량으로 순위를 매기는 '글로벌 200'과 '글로벌'(미국 제외) 차트에서 1위에 올랐다.



정국은 앞서 '세븐'과 '3D'로도 이들 차트에서 정상을 밟은 바 있다.



전 세계 솔로 가수 가운데 한 해 동안 '글로벌 200'과 '글로벌'(미국 제외) 차트에 3곡 이상을 1위에 올린 이는 정국이 처음이라고 소속사 빅히트뮤직은 전했다.



그룹으로도 이들 두 차트에서 3곡 이상을 1위에 올린 가수는 그룹 방탄소년단이 유일하다. 방탄소년단은 지난 2021년 '버터'(Butter), '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance), '마이 유니버스'(My Universe)로 정상에 오른 바 있다.



정국은 '글로벌 200'과 '글로벌'(미국 제외) 차트에 '골든' 수록곡 전곡을 진입시켰다.



'골든'은 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 2위로 처음 진입해 동료 멤버 지민·슈가·뷔와 함께 K팝 솔로 가수 최고 순위 타이기록을 세웠다.



한편, '빌보드 200'에서는 세븐틴 '세븐틴스 헤븐'(SEVENTEENTH HEAVEN) 26위, 투모로우바이투게더 '이름의 장 : 프리폴(FREEFALL)' 73위, 뉴진스 '겟 업'(Get Up) 126위 등 K팝 스타들이 대거 진입했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



