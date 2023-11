英 오피셜 차트서 BTS 정국·스트레이 키즈 곡 대거 진입

세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글·앨범 차트에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국과 스트레이 키즈가 대거 진입하는 성과를 냈다.



17일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 정국은 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN) 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You·30위), 더 키드 라로이·센트럴 시와 협업한 '투 머치'(Too Much·48위), 솔로 데뷔곡 '세븐'(Seven·54위), 두 번째 솔로 싱글 '3D'(75위) 등 네 곡을 올렸다.



스트레이 키즈의 새 앨범 타이틀곡 '락'(樂)은 오피셜 싱글 차트 44위로 처음 진입했다. 세계를 무대로 활동하는 DJ 겸 프로듀서 페기 구의 '(잇 고스 라이크) 나나나'((IT GOES LIKE) NANANA)는 70위로 22주째 차트에 진입했다.



오피셜 앨범 차트 '톱 100'에서는 정국의 솔로 앨범 '골든'이 21위, 스트레이 키즈의 '락스타'(樂-STAR)가 69위를 각각 차지했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



