빌보드 뮤직 어워즈 개막…BTS 지민·뉴진스 등 9개팀 후보 올라

미국 3대 음악상 중 하나인 <빌보드 뮤직 어워즈>가 우리 시간으로 오늘(20일) 오전 10시 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 개막했습니다.



이번 시상식에서는 새로 만들어진 K-POP 4개 부문을 포함해 모두 69개 부문에 걸쳐 수상자가 결정되며, 우리나라 아티스트는 9개 팀이 수상 후보에 선정됐습니다.



부문별로는 '톱 듀오 그룹' 부문에 '피프티 피프티', 미국 제외 '톱 빌보드 글로벌 아티스트' 부문에 뉴진스, '톱 셀링 송' 부문에 지민의 'Like Crazy'가 각각 후보에 올랐습니다.



또 '톱 글로벌 케이팝 아티스트' 부문에는 지민과 뉴진스, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더, 트와이스 등 4개 팀이, '톱 케이팝 투어링 아티스트' 부문에는 블랙핑크와 슈가, 트와이스가 이름을 올렸습니다.



이어 '톱 케이팝 앨범' 부문에선 지민의 '페이스', 뉴진스 'Get Up', 스트레이 키즈 '5-Star', 투모로우바이투게더 '이름의 장:TEMPTAION', 트와이스 'READY TO BE'가 지명됐고,



'톱 글로벌 케이팝 송' 부문에는 피프티 피프티의 '큐피드', 지민의 'Like Crazy', 정국의 'Seven', 뉴진스의 '디토'와 'OMG'가 경쟁합니다.



오늘 시상식에서는 스트레이 키즈와 뉴진스가 축하 공연을 진행합니다.



한편, 지난해에는 BTS가 '톱 듀오 그룹', '톱 송 세일즈 아티스트', '톱 셀링 송' 부문 등 3관왕을 차지하며 6년 연속 수상했습니다.



