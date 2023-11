천재의 승리? 어쩌면 브레이크 없는 ‘AI 폭주의 시작’

(Ilya :the AI scientist shaping the world)는 영국의 가디언이 만들었다.

이 동영상에서 그는 완전히 자율적인 AI, AGI가 위험한 무기가 될 수도 있다고 두려워한다.

No Priors ep39)에서도 일리야는 같은 고민을 한다.

비영리 정책기구인 랜드 연구소에서 고위급 과학자로도 일하고 있다. 랜드는 '비영리' 기구다. 돈을 벌어야 한다는 동기로 움직이는 회사가 아니다.

헬렌 토너도 마찬가지다.

토너는 조지타운대 보안·신기술센터 연구원이다. 역시 비영리 활동가다. 특히 이 센터는 인류에게 재앙이 될 수 있는 사태를 예방하려는 '효과적인 이타주의'를 표방하는 단체, Open Philanthropy의 지원을 받는다.

그런 헬렌은 최근 동료들과 함께 발표한 논문에서 Open AI에 불리하게 작용할 내용을 언급했다. Open AI의 경쟁사인 앤트로픽에 관한 것이었는데, 내용은 이랬다.

맨 위가 일리야 수츠케버, 시계방향으로 헬렌 토너, 타샤 맥쿨리, 아담 단젤로. 〈WSJ의 기사 ‘Meet the Board of OpenAI Who Pushed Out Sam Altman’의 표지 사진이다.〉