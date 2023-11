경찰, 피의자 ‘불법 면회’ 알선 경무관 2명 검찰 송치

살인 미수 피의자를 ‘불법 면회’ 시켜준 고위 경찰 간부를 수사하던 경찰이 이들은 검찰에 송치했습니다.



경찰청 국가수사본부는 직권남용 혐의로 부산·경남지역 경무관 2명과 경정 1명을 불구속 송치했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



경남경찰청 A 경무관, 부산경찰청 B 경무관(전 해운대경찰서장), 해운대경찰서 전 형사과장 C 경정은 지난 8월 살인미수 사건의 피의자를 유치장에서 불러내 형사과장실에서 외부인과 만나게 해준 데 가담한 혐의를 받습니다.



A 경무관이 평소 친분이 있던 지인의 부탁으로 경찰대 선배이자 승진 동기인 B 경무관에 이어 C 경정에게 연락한 뒤 불법 면회가 이뤄진 것으로 경찰은 보고 있습니다.



이 과정에서 C 경정은 입출감 지휘서에 피의자 조사를 한다며 허위로 기재한 뒤 유치장에 있던 피의자를 데리고 나온 것으로 드러났습니다.



사건을 넘겨받은 부산지검 동부지청은 추가 조사를 거쳐 이들에 대한 기소 여부를 결정할 예정입니다.



