뉴진스 ‘디토’, 애플 뮤직 글로벌 연말 차트 19위

걸그룹 뉴진스의 히트곡 '디토'(Ditto)가 2023년 애플 뮤직 글로벌 연말 차트에서 19위에 올랐다.



애플 뮤직은 29일 "뉴진스는 한국 가수로는 유일하게 25위권 이내에 올라 글로벌 아티스트로서의 존재감을 빛냈다"고 설명했다.



뉴진스는 특히 2023년 애플 뮤직 한국 연말 차트에서는 '디토'(1위), 'OMG'(2위), '하이프 보이'(Hype boy·3위)로 1∼3위를 석권했다.



한국 연말 차트에서는 아이브의 '아이 엠'(I AM)이 4위, 뉴진스의 '어텐션'(Attention)이 5위, 르세라핌의 '안티프래자일'(ANTIFRAGILE)이 6위에 각각 올라 걸그룹 열풍을 실감케 했다.



뉴진스는 애플이 제공하는 일종의 노래방 서비스 '애플 뮤직 싱'(Apple Music Sing)을 통해 올 한해 전 세계에서 가장 많이 불린 곡 2위('디토'), 11위('OMG'), 18위('하이프 보이')를 차지하기도 했다.



한편, 국내에서 올 한해 애플의 음원 검색 플랫폼 '샤잠'으로 가장 많이 검색된 아티스트는 방탄소년단(BTS), 가장 많이 검색된 곡은 팝스타 찰리 푸스의 '아이 돈트 싱크 댓 아이 라이크 허'(I Don't Think That I Like Her)였다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!