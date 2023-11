BTS 정국 ‘세븐’, 올해 스포티파이 최다 스트리밍 4위

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 발표한 솔로 데뷔곡 '세븐'(Seven)이 올 한해 음원 플랫폼 스포티파이를 통해 전 세계에서 가장 많이 재생된 노래 4위로 나타났다.



30일 스포티파이가 발표한 '2023 랩드(Wrapped) 연말 결산 캠페인'에 따르면 '세븐'은 '톱 10 송즈 글로벌리'(Top 10 Songs Globally·글로벌 최다 스트리밍 음원) 4위를 기록했다.



정국은 이 순위에서 마일리 사이러스, 시저(SZA), 해리 스타일스 같은 쟁쟁한 팝스타를 뒤따랐다.



'세븐'은 이 밖에 '글로벌 톱 K팝 송즈 오브 더 이어'(Global Top K-Pop Songs of the Year·최다 스트리밍 K팝 음원)에서는 1위를 차지했다.



이 차트에서는 정국의 '세븐'에 이어 피프티 피프티의 '큐피드'(Cupid), 지민의 '라이크 크레이지'(Like Crazy), 뉴진스의 'OMG'·'디토'(Ditto)가 각각 2∼5위로 집계됐다.



'글로벌 톱 K팝 아티스츠 오브 더 이어'(Global Top K-Pop Artists of the Year·최다 스트리밍 K팝 아티스트)에서는 방탄소년단이 1위에 올랐다. 2위는 블랙핑크, 3위는 정국, 4위는 뉴진스, 5위는 스트레이 키즈였다.



