KBS한전음악콩쿠르 30회 기념연주회 열려

KBS한전음악콩쿠르 30회 기념연주회가 오늘(7일) 저녁 7시 서울 여의도 KBS홀에서 열렸습니다.



오늘 연주회에는 피아니스트 이진상, 플루티스트 이예린, 바이올리니스트 임동민, 첼리스트 정우찬, 그룹 라포엠의 정민성, 뮤지컬 배우 김소현이 무대에 올랐습니다.



이든 콰르텟으로 활동 중인 임동민과 정우찬이 브람스 이중협주곡을, 피아니스트 이진상은 리스트 피아노협주곡 1번을 연주했습니다.



또, 뮤지컬 배우 김소현과 정민성은 뮤지컬 '오페라의 유령'에 나오는 'All I Ask Of You' 등 듀엣 무대로 관객들의 박수를 받았습니다.



공연 실황은 다음달 17일 KBS 1TV를 통해 방송됩니다.



