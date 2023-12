디스플레이협회 “내년 세계 디스플레이 시장 5.4% 성장 전망”

내년 세계 디스플레이 시장이 올해보다 5.4% 성장해 1,228억 달러(약 161조 원) 규모로 형성될 전망입니다.



한국디스플레이산업협회는 오늘(12일) IT 등 신시장 분야의 유기발광다이오드(OLED) 적용 확대와 일부 수요 회복에 힘입어 시장이 5% 넘게 성장할 것으로 예상했습니다.



특히 OLED는 TV와 스마트폰 이외에 IT, 차량용 등으로 적용이 확대되면서 내년 해당 시장 규모는 올해보다 8.0% 증가한 434억 달러에 이를 전망입니다. 2007년부터 연평균 성장률은 26.5%입니다.



내년에는 폴더블 디스플레이나 저온다결정 산화물(LTPO) OLED 등 고부가가치 모바일 제품에 대한 수요가 이어지고, IT 제품의 OLED 적용 본격화 등이 예상됩니다.



내년 액정표시장치(LCD) 시장 규모 전망치는 781억 달러로 올해보다 4% 증가했지만, LCD는 2007년부터 연평균 성장률 0.3%로 시장이 정체 상태입니다.



협회는 “내년에는 독일 유로 2024, 파리 올림픽 등 전자제품 교체 수요를 일으킬 만한 글로벌 이벤트가 예정돼 있지만, 러시아·우크라이나 전쟁, 이스라엘·팔레스타인 분쟁으로 글로벌 수요의 불확실성도 있다”고 분석했습니다.



그러면서 “미국 대선 결과에 따른 정책 변화 등이 2024년 세계 디스플레이 시장 규모에 영향을 미칠 주요 변수”라고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!