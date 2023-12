BTS 정국과 어셔의 ‘스탠딩 넥스트 투 유’…퍼포먼스 영상 공개

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국과 R&B 스타 어셔가 함께한 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You) 퍼포먼스 영상이 공개됐다.



소속사 빅히트뮤직에 따르면 정국의 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)의 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'의 '어셔 리믹스'(Usher Remix) 퍼포먼스 영상이 15일 방탄소년단 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다.



영상은 정국의 가볍고 절제된 움직임으로 시작돼 어셔의 등장, 두 아티스트의 듀오 안무로 이어지며 마무리된다.



정국은 지난 12일 입대하며 공백기를 위해 다양한 콘텐츠를 준비해뒀다고 예고한 바 있다.



