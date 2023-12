“사진 올리겠다”…황의조 형수, 외국인인 척 피해여성도 협박

축구 국가대표 황의조 선수의 사생활 폭로 게시물을 올리고 협박해 재판에 넘겨진 황 씨의 친형수가 황 씨뿐 아니라 피해 여성한테도 협박한 정황이 확인됐습니다.



서울중앙지검 여성아동범죄조사1부(부장 장혜영)는 지난 8일 황 씨 형수 이 모 씨를 성폭력처벌특례법과 특가법 보복 협박 위반 혐의로 구속 기소하면서 이 씨가 피해 여성에게 직접 메시지를 보내 협박했다는 내용을 공소장에 적시했습니다.



KBS가 확보한 공소장에 따르면, 이 씨는 지난 5월 SNS 계정을 이용해 피해 여성이 알몸 상태로 황 씨와 영상통화하는 영상을 캡처한 사진을 당사자에게 전송했습니다.



이 씨는 외국인인 척 위장해 “이거 당신이냐(Is this you?)” “황의조는 여자가 많다(Uijo has a lot of girls)” “사진을 업로드할 거다(I will upload photos)” 등의 문자를 보내 협박했습니다.



이 씨는 또한 같은 날 황 씨에게도 해당 SNS 계정으로 성관계 영상을 캡처한 사진을 발송하면서 협박을 하기도 했습니다.



이 씨는 “당신의 영상을 많이 갖고 있다(I have a lot of your videos)” “이 영상이 공개되면 어떤 일이 일어날까(What will happen when this video is released?) 등의 협박성 내용도 덧붙였습니다.



이후 이 씨는 지난 6월 SNS에 본인이 ”황의조와 만났던 여자“라고 주장하며 사생활을 폭로하는 글과 함께 황 씨와 다수 여성의 모습이 담긴 사진·영상물을 게재했습니다.



게시물이 올라온 다음 날 황씨가 경찰에 폭로 글 작성자를 고소한 사실이 알려지자, 이 씨는 ”6월 30일까지 고소를 취하하지 않으면 사생활을 다 공개하겠다“는 취지의 이메일을 보내 재차 협박하기도 했습니다.



황 씨는 해당 영상의 유포자가 이 씨라는 사실을 알자, 이 씨를 처벌하지 말아 달라며 경찰에 처벌불원서를 냈습니다.



또 황 씨와 이 씨가 같은 법무법인을 선임했다가 ‘쌍방 대리’논란이 일었고 해당 법무법인은 사임계를 제출하기도 했습니다.



경찰은 황 씨의 불법 촬영 혐의에 대해서도 수사를 이어가고 있으며 대한축구협회는 수사 결과가 나올 때까지 황 씨를 국가 대표로 선발하지 않겠다는 입장입니다.



한편 이 씨의 1차 공판은 2024년 1월 8일 오전에 서울중앙지법 형사합의31부(부장판사 이중민) 심리로 열릴 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



