1열서 다시 즐기는 블랙핑크…내일 VR 앙코르 콘서트

걸그룹 블랙핑크가 오는 26일(현지시간) 가상현실 플랫폼 '메타 호라이즌 월드'(Meta Horizon Worlds)에서 VR(가상현실) 콘서트 '블랙핑크 : 어 VR 앙코르'(BLACKPINK: A VR Encore)를 연다고 소속사 YG엔터테인먼트가 25일 밝혔다.



이 콘서트는 지난 9월 16∼17일 서울 고척스카이돔에서 열린 월드투어 서울 피날레 공연을 VR로 연출한 것이다.



블랙핑크는 이 공연에서 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '핑크 베놈'(Pink Venom) 같은 히트곡을 메들리로 약 70분간 들려준다.



YG는 "이번 VR 콘서트는 고척스카이돔 맨 앞줄에서 촬영돼 1인칭 시점에서 생동감을 느낄 수 있을 것"이라며 "블랙핑크의 콘서트를 가상 현실에서 경험할 수 있는 이색 기회"라고 소개했다.



블랙핑크는 "우리의 음악을 더 많은 글로벌 팬에게 새로운 방식으로 들려드릴 수 있어 기쁘다"며 "이번 VR 콘서트는 우리가 심혈을 기울인 투어의 연장선이니 팬 여러분들도 함께 즐겨줬으면 좋겠다"고 전했다.



이 VR 콘서트는 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 아이슬란드, 아일랜드, 스페인에서 시청할 수 있다. 한 달간 다시 보기도 제공된다.



블랙핑크는 지난해와 올해 전 세계 34개 도시에서 66회에 걸쳐 K팝 걸그룹 사상 최대 규모의 월드투어 '본 핑크'(BORN PINK)를 펼쳤다.



이들이 동원한 인원은 이들이 헤드라이너(간판출연자)로 선 음악 축제인 미국 코첼라 페스티벌 25만명과 영국 하이드파크 6만5천명을 더하면 총 211만5천여명에 이른다.



