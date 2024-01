트와이스 다음 달 완전체 컴백…미니 13집 발매

그룹 트와이스가 약 1년 만에 완전체로 컴백합니다.



소속사 JYP엔터테인먼트는 트와이스가 다음 달 23일, 미니 13집 '위드 유-스'(With YOU-th)를 발매하고, 본격적인 활동에 들어간다고 오늘(3일) 밝혔습니다.



트와이스 전 멤버가 함께 활동하는 것은 지난해 3월 발표한 미니 12집 '레디 투 비'(READY TO BE) 이후 약 1년 만입니다.



이번에 발매되는 위드 유-스는 '찬란한 청춘 속에 언제나 함께하는 존재를 향한 마음'이라는 의미를 담았다고 소속사 측은 설명했습니다.



한편 트와이스는 이번 신보 발매에 앞서 내달 2일, 싱글 '아이 갓 유'(I GOT YOU)를 먼저 공개할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / JYP엔터테인먼트 제공]



