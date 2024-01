BTS 정국, 빌보드 싱글 97위·앨범 46위 ‘쌍끌이’ 롱런

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 솔로 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You)와 이 곡이 수록된 앨범 '골든'(GOLDEN)으로 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 장기흥행을 이어갔다.



3일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 '스탠딩 넥스트 투 유'는 '핫 100'에서 18위 하락한 97위로 8주 연속 진입했다.



'스탠딩 넥스트 투 유'는 정국의 리듬감 있는 보컬이 돋보이는 레트로 펑크 장르의 곡이다. 이 노래를 타이틀곡으로 앞세운 앨범 '골든'은 '빌보드 200'에서 7위 하락한 46위를 기록해 8주 연속 진입했다.



'빌보드 200'에서는 다른 K팝 스타들의 선전도 이어졌다.



스트레이 키즈의 '락스타'(樂-STAR)가 43위에 오른 것을 비롯해 에이티즈의 '더 월드 에피소드 파이널: 윌'(THE WORLD EP. FIN: WILL) 74위, 뉴진스의 '겟 업'(Get Up) 103위, 엔하이픈의 '오렌지 블러드'(Orange Blood)는 111위를 각각 기록했다.



특히 투모로우바이투게더(TXT)의 '이름의 장 : 프리폴(FREEFALL)'은 이번 주 '빌보드 200'에서 150위로 재진입해 눈길을 끌었다.



