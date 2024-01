“은퇴 여행 갔다가”…괌에서 한국인 관광객 총격에 사망

동영상 고정 취소

한국인이 많이 찾는 관광지, 괌에서 한국인 관광객이 강도의 총격에 숨지는 일이 발생했습니다.



피해자는 은퇴를 축하하기 위해 괌으로 여행을 갔다가 변을 당한 것으로 알려졌습니다.



사고가 발생한 건 현지 시간 그제(4일) 오후 7시 40분쯤, 50대 한국인 부부가 민속 공연을 보고 숙소로 돌아가기 위해 걸어가던 길이었습니다.



SUV 차량 한 대가 다가왔고, 차에서 내린 괴한은 총기를 휘두르며 부부의 소지품을 요구했습니다.



이후 몸싸움 과정에서 남편이 총상을 입었고, 인근 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



괌의 대표 관광지인 투몬 지역에서 발생한 사건으로, 이들 부부는 은퇴 축하 여행을 갔다 변을 당했다고 현지 매체는 전했습니다.



괌 경찰은 용의자인 남성 2명을 추적 중입니다.



[스티븐 이그나시오/괌 경찰서장 : "pouring resources have been poured into the case to ensure a thorough investigation so that suspects can be brought to justice."]



괌은 한국인이 자주 찾는 관광지여서, 교민 사회도 충격에 빠졌습니다.



지난해 30만 명 넘는 한국인이 괌을 찾았는데, 괌 전체 관광객의 약 60%를 차지합니다.



괌 정부는 괌에서 관광객이 숨진 건 2013년 이후 약 10년 만이며, 특히 총기로 숨진 사례는 이번이 처음으로 보인다고 밝혔습니다.



[칼 구티에레즈/괌 정부 관광청장/영상 출처 : Pacific Daily 뉴스 : "We're going to make sure that Tumon is particularly very, very safe for our visitors."]



우리 외교부는 사고 직후 병원에 영사를 급파해 영사 조력을 제공하고 있다고 설명했습니다.



또 우리 국민과 관련한 유사 사례 재발 방지를 위한 대책을 요청했다고 밝혔습니다.



