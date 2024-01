레바논 공항 전광판에 헤즈볼라 비난 문구…“반대단체의 해킹”

레바논 수도 베이루트의 공항 전광판에 헤즈볼라 비난 메시지가 표출되는 해킹 사건이 발생했다고 AP통신이 보도했습니다.



현지 시각 7일 레바논의 유일한 민간 공항인 베이루트 국제공항의 스크린에는 출발 및 도착 관련 정보가 아닌 ‘헤즈볼라가 레바논을 이스라엘과의 전면전 위험에 빠뜨리고 있다’는 내용의 메시지가 게시됐습니다.



이 메시지는 헤즈볼라 수장인 하산 나스랄라를 겨냥해 “만약 당신이 전쟁으로 레바논을 저주한다면 더는 지지를 받지 못할 것”이라며 “전쟁에 대한 책임과 대가는 당신이 지게 될 것”이라고 경고했습니다.



갑작스런 메시지에 승객들은 스크린 주변에 모여 사진을 찍고 해당 메시지를 사회관계망서비스(SNS)에 올렸습니다.



이 같은 소동으로 이날 공항의 수하물 검사가 일시 중지됐다고 레바논 국영 통신사는 전했습니다.



메시지에는 레바논 강성 기독교 단체인 ‘신의 군사들’(Soldiers of God)과 ‘말한 자’(The One Who Spoke)의 로고가 함께 표시됐습니다.



‘말한 자’는 SNS에 해킹된 스크린 사진을 공유하는 등 자신들이 이번 해킹의 배후임을 시사했으나, ‘신의 군사들’은 영상 성명을 통해 개입 의혹을 부인했습니다.



헤즈볼라는 작년 10월 7일 하마스의 이스라엘 급습 이후, 이스라엘과 레바논의 접경 지역에서 교전하며 하마스를 측면 지원해왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / X캡처]



