광주시문화재단, 라포엠X신문희와 함께하는 2024 신년음악회 개최

경기광주시문화재단은 갑진년 새해를 맞아 오는 1월 25일‘2024 광주시문화재단 신년음악회를 남한산성아트홀에서 개최한다고 밝혔습니다.



이번 공연은 ‘아름다운나라’의 원곡자로 잘 알려진 소프라노 신문희와 JTBC ‘팬텀싱어3’ 우승팀이자 성악 어벤져스로 불리며 대중들에게 많은 사랑을 받고있는 크로스오버 그룹 라포엠이 함께합니다.



신문희와 라포엠의 하모니로 들을 수 있는 아름다운나라를 비롯하여 하바네라, 장미빛 인생, The Phantom of the Opera, Shut Down, The Fire 등 유명곡들을 통해 새해의 희망과 행복의 메시지를 노래할 예정입니다.



