故 이예람 중사 동료에 통화 녹취록 요구한 장교들 ‘무죄’ 확정

고 이예람 중사 사망사건 보도 후 이 중사와 통화했던 동료에게 녹취 파일을 요구했던 공군 간부들이 무죄를 확정받았습니다.



대법원 1부(주심 대법관 노태악)는 직권남용권리행사방해 혐의로 기소된 공군본부 공보정훈실 공보장교 A 씨와 B 씨에 대해 무죄를 선고한 원심 판결을 확정했습니다.



이들은 2021년 5월말 이 중사의 사망사건이 언론에 보도되면서 공군에 부정적인 여론이 형성되자, 이를 뒤집으려는 목적으로 이 중사와 통화했던 다른 군 간부 C 씨에게 통화녹음 파일을 달라고 요구한 것으로 조사됐습니다.



C 씨는 녹음 파일이 유출될 경우 자신이 피해를 입을 수 있다고 우려해 거절했지만, B 씨는 자신이 C 씨의 소속 대대장과 동기라는 점 등을 내세워 C 씨를 압박했습니다.



이들은 공군 제20전투비행단 단장 등 C 씨의 직속 상관에게 전화해 C씨가 녹음 파일을 제공하는 것에 동의하도록 한 것으로 확인됐습니다.



군검찰은 이같은 이들의 행위가 C 씨에 대한 부당한 압력 행사라고 보고 직권남용권리행사방해 혐의를 적용해 재판에 넘겼습니다.



하지만 1심에 이어 2심도 ‘피고인들은 공보장교로서 오보를 바로 잡겠다는 인식하에 자료 요청을 한 것이므로 직권 행사의 목적이 부당했다고 보기 어렵다’며 무죄를 선고했습니다.



대법원도 원심 판결에 법리를 오해한 잘못이 없다며 이를 확정했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



