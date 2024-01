한미일 북핵대표 회동…“북, 시대착오적 쇄국정책 멈춰야”

동영상 고정 취소

[앵커]



연초부터 북한의 한반도 긴장 조성 행위가 계속되고 있는 가운데, 한미일 북핵 수석 대표가 만나 대응 방안을 논의했습니다.



북한의 공세적 언행을 규탄하고, 북한과 러시아의 군사 협력에 대응하는 방안을 논의했습니다.



김경진 기자가 보도합니다.



[리포트]



서해 포사격과 극초음속 중거리 탄도미사일 발사, '적대국 선언'까지.



연초 북한의 도발 수위가 연일 높아지는 가운데, 한미일 북핵 대표가 오늘(18일) 한자리에 모였습니다.



먼저 김건 본부장은, 북한의 최근 움직임은, 내부 결속을 위해 긴장을 조성하는 '낡은 전술'이자 '역주행'이라고 평가했습니다.



[김건/외교부 한반도평화교섭본부장 : "It is a NK version of 'closed-door policy.' Such anachronistic attempts, however, will only hurt NK itself."]



또 소련의 사례를 언급하면서, 경제가 뒷받침되지 않으면 군비 증강은 지속될 수 없다고 지적했습니다.



한미일은 북한 핵미사일 개발에 투입되는 '돈줄'을 더 차단하기 위해 노력하기로 했습니다.



불법 사이버 활동과 해외 노동자 파견, 해상 환적 등을 막는 조치가 논의된 것으로 알려졌습니다.



[정 박/미국 국무부 대북고위관리 : "we will continue our efforts to deter aggression, hinder the DPRK's ability to advance its unlawful weapons programs."]



한미일은 또 북한이 러시아와 밀착하며 돌파구를 찾으려 하는 것에 대한 대응 방안도 논의했습니다.



[나마즈 히로유키/일본 외무성 아시아대양주국장 : "We also need to closely monitor what Russia might provide to North Korea in return for these arms exports."]



한미일 3자 협의에 앞서 한미는 양자 협의를 갖고, 북한이 즉각 외교를 통한 비핵화의 길로 복귀할 것을 촉구했습니다.



KBS 뉴스 김경진입니다.



영상편집:김유진



