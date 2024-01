동계올림픽 100주년의 레거시, 2024 강원 동계 청소년올림픽에 거는 기대

제 1회 프랑스 샤모니 동계올림픽 당시 미국 참가 선수단 제 1회 프랑스 샤모니 동계올림픽 당시 미국 참가 선수단

토마스 바흐 IOC위원장이 강원 청소년 동계올림픽 준비 상황을 꼼꼼히 살펴보고 있다. 토마스 바흐 IOC위원장이 강원 청소년 동계올림픽 준비 상황을 꼼꼼히 살펴보고 있다.

강원도 평창의 바이애슬론 경기장 강원도 평창의 바이애슬론 경기장

강원도 평창과 강릉이 오늘(19일) 다시 한번 올림픽 역사의 중심에 선다. 오늘 저녁 공식 개막식을 시작으로 다음 달 1일까지 2024 강원 동계 청소년올림픽(the Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024)을 개최한다. 2018 평창 동계올림픽 레거시(유산)를 활용해, 아시아 처음 이 대회를 개최한다. 그리고 이 자리에는 IOC의 표현대로, 미래 올림픽의 주역이 될 전 세계 최고의 청소년 선수들이 한자리에 모인다.(The best young athletes in the world are gathering for the Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024). 공식적으로 79개 나라에서 1천 8백여 명이 참가한다.2024년 올해는 지난 1924년 프랑스 샤모니(Chamonix) ‘국제 동계 스포츠 주간’이라는 이름으로 처음 동계올림픽이 시작된 지 100주년이다. 자연스럽게 2024 강원 동계 청소년올림픽은 동계올림픽 100주년을 기념하는 IOC의 중요한 국제행사이자 동시에, 아시아에서 처음 개최하는 동계 청소년올림픽으로 또 하나의 글로벌 레거시가 된다. 동계올림픽 100주년을 계기로 세계는 다시 한번, 2018년 올림픽 성공개최와 유산들을 재조명할 것이다. IOC의 목표대로라면 이번 대회는 청소년 선수들에게 운명의 장소가 될 수 있다. 2018년 동계올림픽을 누비는 스타들로부터 올림픽의 영감을 받은 청소년들이 그들의 영웅들이 꿈을 향해 달리고, 꿈을 이룬 곳에서 이제 자신의 꿈을 가꿀 기회를 맞을 수 있다.토마스 바흐 IOC 위원장도 ‘선수들이 6년 전 그들의 우상이 직접 뛰었던 경기장을 누비는 멋진 경험을 하고, 이번 대회는 올림픽 무대를 꿈꾸는 위대한 디딤돌(a great stepping stone)이 될 것’이라는 기대를 숨기지 않았다. 올림픽 운동을 더욱 확산시켜야 하는 IOC 수장으로서 평창 동계올림픽을 계기로 꾸준히 증가하고 있는 아시아, 아프리카 동계 스포츠의 저변을 이번 대회를 통해 더욱 확장하고 싶은 욕심을 부릴 만하다.실제, 청소년 동계올림픽에서 시작해 올림픽 금메달리스트로 꿈을 이룬 성공 스토리들이 시선을 끈다. 먼저 밖으로 눈을 돌리면 프리스타일 슈퍼스타, 에일린 구와 클로이 김, 안으로 살펴보면 쇼트트랙의 황대헌과 심석희, 스피드 스케이팅의 김민선, 피겨 스케이팅의 유영 등 훌륭한 올림픽 스타들이 탄생했다. 아직 4회째 걸음마 단계지만, 청소년 동계올림픽은 올림픽의 미래를 길러내는 디딤돌로서의 가치는 이미 차고 넘치고, 앞으로 올림픽의 중요한 레거시로 가치를 확장해나갈 가능성이 크다.오늘 개막하는 2024 강원 동계 청소년올림픽에 거는 기대는 간단하다. 1,800여 참가 선수들의 심장을 뛰게 하라! 무엇보다 건강하고 안전하게 올림픽의 꿈을 키울 수 있게 함께 손잡고 어깨를 감싸준다면, 우리는 동계올림픽 100년 역사에 의미 있는 유산을 남길 수 있을 것이다.