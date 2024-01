뉴진스, ‘빌보드 위민 인 뮤직 어워즈’서 올해의 그룹상

걸그룹 뉴진스가 미국 대중음악 시상식인 '2024 빌보드 위민 인 뮤직 어워즈'(2024 Billboard Women In Music Awards)에서 '올해의 그룹상'(Group of the Year Award)을 받는다.



24일(이하 현지시간) 빌보드가 발표한 수상자 명단에 따르면 뉴진스는 이 시상식에서 K팝 여가수로는 처음으로 이 부문 상을 받는다.



'빌보드 위민 인 뮤직 어워즈'는 한 해 음악 산업에 큰 영향을 끼친 최고의 여성 아티스트, 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등을 선정해 시상하는 자리다.



지난해에는 걸그룹 트와이스가 '브레이크스루 아티스트'(Breakthrough Artist) 부문을 받으면서 K팝 가수로는 처음으로 이 시상식 수상자 명단에 이름을 올렸다.



올해는 뉴진스 외에 마렌 모리스, 카일리 미노그, 템스 등 글로벌 유명 여가수들이 부문별 수상자로 선정됐다.



뉴진스는 지난해 두 번째 미니음반 '겟 업'(Get Up)으로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 오르고 26주 연속 차트에 진입하며 인기를 끌었다.



이들은 또한 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에도 지난해 'OMG'와 '디토'(Ditto) 등 총 다섯 곡을 진입시키는 성과를 냈다.



'2024 빌보드 위민 인 뮤직 어워즈'는 오는 3월 6일 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터에서 열린다. 뉴진스는 이 시상식에 참석할 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



