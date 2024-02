[뉴스7 경남 클로징]

동영상 고정 취소

"First In, Last Out" '가장 먼저 들어가서 마지막에 나온다'는 뜻으로 소방관의 결의를 뜻합니다.



어젯밤 공장 화재로 순직한 두 명의 소방관은 끝내 현장에서 나오지 못했는데요.



다른 사람의 생명을 구하기 위해 내 생명을 담보로 해야 하는 숭고한 직업.



박수훈 소방사와 김수광 소방교의 희생을 기리며 유가족의 슬픔에 위로를 전합니다.



일곱시 뉴스 마칩니다.



뉴스는 뉴스7경남입니다.



