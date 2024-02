트와이스, 싱글 ‘아이 갓 유’ 선 공개

걸그룹 트와이스가 싱글 ‘아이 갓 유’(I GOT YOU)를 발매하고 다시 월드투어를 진행합니다.



소속사 JYP엔터테인먼트는 트와이스가 오늘(2일) 오후 2시 영어 신곡 ‘아이 갓 유’를 선보인다고 밝혔습니다.



이번 싱글 ‘아이 갓 유’는 지난해 발매된 미니 12집 ‘레디 투 비’(READY TO BE) 이후 약 1년 만에 나오는 트와이스 신곡입니다.



소속사 측은 오는 23일 미니 13집 ‘위드 유-스’(With YOU-th) 발표에 앞서 이번 싱글을 먼저 공개한다고 설명했습니다.



‘아이 갓 유’는 아홉 멤버의 우정을 그린 곡으로, 단순한 드럼 패턴 위에 울려 퍼지는 앰비언트(전자음악의 한 종류) 사운드와 보컬 하모니가 특징입니다.



트와이스는 이와 함께 오늘(2일) 멕시코 멕시코시티 포로 솔 공연을 시작으로 브라질과 미국 LA, 일본 오사카와 가나가와 등을 돌며 지난해 4월부터 이어오고 있는 다섯 번째 월드투어를 다시 진행할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / JYP 제공]



