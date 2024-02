에이티즈, 국제 음반 행사 ‘올해의 K팝 아티스트’ 선정

그룹 에이티즈가 국제 음반 행사 '레코드 스토어 데이'(RSD·Record Store Day)가 선정한 '올해의 K팝 아티스트'(K-Pop Artist Of The Year)에 이름을 올렸다.



소속사 KQ엔터테인먼트는 에이티즈가 '레코드 스토어 데이'가 올해 신설한 '올해의 K팝 아티스트'로 선정됐다고 6일 밝혔다.



이에 따라 오는 4월 20일 열리는 '레코드 스토어 데이'에서는 에이티즈의 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌'(THE WORLD EP.FIN : WILL X Ver.) 바이닐 음반(LP)이 독점 판매될 예정이다.



'레코드 스토어 데이'는 독립 음반 매장의 발전을 도모하기 위해 매년 전 세계 각지에서 열리는 국제 음반 행사로, 많은 아티스트가 한정판 음반을 판매하는 등 방식으로 함께하고 있다.



행사의 공동 창립자 마이클 커츠는 "마침내 레코드 스토어 데이에서 에이티즈의 열성적인 팬들과 함께 그들을 기념할 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



