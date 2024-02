르세라핌 멤버들, 새 앨범 ‘이지’ 노랫말도 썼다

걸그룹 르세라핌의 모든 멤버가 오는 19일 발표하는 세 번째 미니음반 '이지'(EASY) 작사에 참여했다고 소속사 쏘스뮤직이 8일 밝혔다.



쏘스뮤직은 이날 공식 SNS를 통해 신보 트랙 리스트를 공개하면서 이같이 전했다.



이번 새 앨범에는 타이틀곡 '이지'를 비롯해 '굿 본즈'(Good Bones), '스완 송'(Swan Song), '스마트'(Smart), '위 갓 소 머치'(We got so much) 다섯 곡이 수록된다.



타이틀곡 '이지'는 알앤비(R&B) 스타일의 귀를 사로잡는 보컬과 중독성 강한 멜로디가 조화를 이룬 노래다. 어느 것 하나 쉽지 않지만 우리가 모든 것을 쉽게 만들어 보겠다는 메시지가 담겼다.



멤버 김채원·사쿠라·허윤진·카즈하는 '스완 송' 작사에 참여했고, 허윤진과 홍은채는 '위 갓 소 머치'의 노랫말을 썼다. 허윤진은 '스마트' 작사에도 참여했다.



데뷔 때부터 르세라핌과 함께 한 하이브 방시혁 의장과 프로듀서팀 13은 이번 음반 곡 작업에도 참여했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



