정치

KBS 특별대담 대통령실을 가다 ① 대통령 집무실·국무회의실

입력 2024.02.08 (16:52) 수정 2024.02.08 (17:14)

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KBS 특별대담 대통령실을 가다 ①
대통령 집무실·국무회의실

[풀영상] KBS 특별대담 대통령실을 가다
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7885916&ref=A
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https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7886533&ref=A
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https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7886534&ref=A
KBS 특별대담 대통령실을 가다 ④ 중대재해처벌법·거부권·여야 정치
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7886536&ref=A
KBS 특별대담 대통령실을 가다 ⑤ 개 식용 금지법·‘파우치 논란’
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7886537&ref=A
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KBS 특별대담 대통령실을 가다 ⑦ 북핵·남북관계
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7886541&ref=A

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  • KBS 특별대담 대통령실을 가다 ① 대통령 집무실·국무회의실
    • 입력 2024-02-08 16:52:55
    • 수정2024-02-08 17:14:58
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