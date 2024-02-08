KBS 특별대담 대통령실을 가다 ② 의료체계·늘봄학교·저출산
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의료체계·늘봄학교·저출산
[풀영상] KBS 특별대담 대통령실을 가다
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https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7886541&ref=A
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- KBS 특별대담 대통령실을 가다 ② 의료체계·늘봄학교·저출산
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- 입력 2024-02-08 16:53:48
- 수정2024-02-08 17:16:55
의료체계·늘봄학교·저출산
[풀영상] KBS 특별대담 대통령실을 가다
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